María Becerra y un show histórico en la Fiesta de la Manzana

La cantante y compositora del momento, María Becerra, llegó a la Fiesta de la Manzana para sorprender a todos. Más de cien mil personas se acercaron a presenciar su show, posicionándola en el top 3 de artistas que más convocaron en la historia del festival.

«Quería agradecerles por el show de ayer, no lo puedo creer. Dimos un show para más de cien mil personas, fue increíble. Saben que canté con problemas en la garganta, tuve que tomar corticoides y tenía mucho miedo», compartió la joven, de tan sólo 21 años, desde su cuenta de Instagram, «para colmo saliendo así, salgo y todo el primer tema no me escuchaba a mí, tenía cambiada la frecuencia y en vez de escucharme a mí, escuchaba la voz de mi corista. Todo el tema lo hice muda, entonces la gente que estuvo en el festival sabe que repetimos la entrada.”

Más allá de estas aclaraciones, la cantante se mostró extremadamente agradecida por el recibimiento y el apoyo que recibió durante la noche del sábado. Además, destacó: «fue el show más convocado que tuvimos». Este espectáculo superó las expectativas de muchos, incluso de los organizadores del festival, por lo que María muy orgullosa comentó “la gente del Festival de la Manzana nos felicitó, nos dijo que nunca había visto el festival tan lleno. Nos dijeron que sólo había convocado así Carlos Vives hace unos años y nos felicitó porque nos dijo que fue top 3 de mejores shows que vio en toda la historia del Festival de la Manzana, que estuvo increíble, quedó súper feliz y la gente quedó súper contenta.”

La gente no sólo se amontonó en el predio para presenciar el recital: los fans sacaron reposeras a las veredas y techos de las casas. El público, mayormente jóven, se copó inclusive en la prueba de sonido, la cual María describió como «la más picada» que tuvo.

Más allá de los problemas con el sonido, por los cuales se disculpó la cantante, la gente explotó las redes sociales agradeciendo la increíble noche vivida.

