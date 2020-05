Mariano de la Canal: “Wanda Nara me pasó 1500 dólares de tarifa para hacer un vivo en Instagram”

El mediático aseguró que la pareja de Mauro Icardi quiso cobrarle esa desorbitante cifra para realizar una transmisión en vivo.

Luego de algunos chispazos con Maxi López por la tenencia y la crianza de sus hijos, Wanda Nara prefirió llamarse al silencio y atravesar la cuarentena en paz en Italia, país donde vive con Mauro Icardi. Sin embargo, la rubia volvió a generar revuelo en las redes luego de conocerse su cachet virtual.

Recordemos que la empresaria no sólo cobra presencias en la vida real sino también en las redes. Al menos eso fue lo que reveló Mariano de la Canal, quien ganó popularidad en los medios hace hace una década al presentarse como «el fan de Wanda Nara».

El llamativo dato lo brindó durante una transmisión en vivo con Ángel de Brito, quien le consultó inocentemente sobre su «ídola» y éste, decepcionado por la actitud de la modelo, contestó: «Nada, ¿qué voy a saber?».

No obstante, De la Canal comentó que en los últimos días intentó «tener un acercamiento con ella», pero su intento fue en vano. Un dato no menor es que nunca tuvieron una amistad real, ante las cámaras siempre se mostró un «acting».

«Viste que ahora está todo el mundo con esto de los videos en vivo. Bueno, dije ‘hago un vivo con ella para que me cuente cómo va su vida'», detalló Mariano. Y, sin pelos en la lengua, la mandó al frente: «Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron 1500 dólares de tarifa».

«¿1500 dólares por un vivo te quiso cobrar? Nunca vi nadie tan caradura», expresó sorprendido el conductor de «Los Ángeles de la Mañana». «¡Qué ladrona! ¡Cómo le gusta la guita!», disparó indignado el periodista.

Aunque, más allá de la desorbitante cifra, el mediático bromeó con su característico humor sobre la situación: «Yo pensé que me lo iba a dar (gratis al vivo), la hice muy famosa».

