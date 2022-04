Martes sin colectivos en Neuquén, Roca y Bariloche

Pese a la conciliación obligatoria, la medida seguirá adelante y afecta también los servicios en San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

El pasado jueves los choferes de la UTA habían lanzado un paro por 48 horas que iba a afectar la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros en todo el país.

«Seguimos con la medida de fuerza, seguimos de paro, hasta que por lo menos se siente provincia a dialogar con nosotros y que digan si van a conseguir la plata para subsidiar los sueldos. Nunca se van sentado», comunicó la pasada noche Claudio Coronel, secretario adjunto de la UTA Neuquén.

La medida en la ciudad regirá desde las 0 de este martes hasta las 23.59 del miércoles 27 de abril y apunta contra las diferencias de salarios entre los conductores de líneas que operan en en AMBA con respecto a las del interior.

El gremio conducido por Roberto Fernández aseguró que no va a «a permitir salarios por debajo de la inflación ni haberes inferiores en el interior a los del Área Metropolitana de Buenos Aires».

Y aunque el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó ayer la conciliación obligatoria ante el paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor para hoy y mañana, 26 y el 27 de abril, desde el gremio de Neuquén ratificaron que la medida sigue adelante como había sido anunciada porque todavía no llegó la notificación oficial del ministerio.

Según se informó, en cuanto se reciba la misma, se levantaría la protesta y el servicio empezaría a normalizarse. Hubo rumores durante la medianoche, pero esta mañana, el dirigente Javier Soto confirmó a los medios que no hay servicio. Lo mismo sucede en las ciudades rionegrinas de Roca y Bariloche.

Por su parte, el subsecretario municipal de Transporte, Mauro Espinosa, se había acercado a la base de Autobuses Neuquén para informarle a los choferes que el paro era ilegal, pero no pudo encontrar a los dirigentes de UTA. Al ser consultado sobre esto, Soto respondió: «la conciliación le tiene que llegar al gremio no a los municipios, los que hacen los paros somos nosotros, no los políticos ni los empresarios.»

Además, anunció que se esperarían protestas por el centro de Neuquén a partir de las 10, la movilización partirá desde la sede del sindicato. Por lo tanto, los servicios que presta la empresa Ko Ko desde Neuquén a Senillosa, los viajes de Pehuenche entre Neuquén y Centenario, el servicio de Autobuses Neuquén, San Martín y Junín de Los Andes, quedará suspendido hasta que los gremios confirmen la recepción de la conciliación. Se estima que podría ser cerca del mediodía de este jueves.

