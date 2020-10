Mauricio Macri: «Hoy el peronismo es el partido de los que no trabajan»

El ex presidente volvió a apuntar contra el gobierno de Alberto Fernández: «Cuando un presidente habla todos los días, la Nación está en peligro».

El ex presidente Mauricio Macri volvió a hablar este martes 20 de octubre y apuntó contra el peronismo al que consideró que «hoy es el partido de los que no trabajan». Además, el ex mandatario aseguró que se siente perseguido judicialmente, aunque aclaró que «no necesito fueros». También hizo una autocrítica por su gestión económica: «Asigné todo mi tiempo a la micro, pero no tenía resuelto lo central».

«(Hay que recuperar) la dignidad del trabajo, a eso hay que apuntar, que el peronismo vuelva a recuperar su esencia, que sea el partido de los trabajadores, hoy es el partido de los que no trabajan», enfatizó Macri que fue entrevistado por Jonatan Viale para su programa que se emite por el canal A24.

Asimismo, aseguró que «cuando un presidente habla todos los días, la Nación está en peligro». Y si va a volver a hablar con Alberto Fernández, respondió: «No hablo más, se acabó. Si dice cosas que yo no dije, ¿para qué voy a hablar?».

Sobre los últimos banderazos contra el Gobierno, señaló que le «preocupa» que el mandatario Alberto Fernández «se enoje con los que salen a manifestar» en contra de sus políticas. «Es la rebelión de los mansos. Me decía Luis Brandoni: ´Este es el mayor legado de tu gobierno, nos hemos dado cuenta que no nos tenemos que callar», sostuvo.

Mauricio Macri también habló sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que «se la pasó hablando del lawfare, pero desde que asumió se dedicó» a perseguirlo. «Ella se pasó hablando del lawfare, pero desde que asumió con (el Procurador del Tesoro, Carlos) Zannini se dedicó a perseguir a mi familia por el Correo», subrayó el líder del PRO.

«Ella dijo ´Yo no perdí y vos no vas a poder gobernar´. Y así fue, trabas desde el primer día», dijo sobre la titular del Senado, y agregó: «Todos pensamos en ella, no hay un liderazgo claro del Presidente».

Macri aseguró que no tiene intenciones de ser candidato en 2021 y, en un mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio, resaltó que «no es necesario hacer parricidio».

«Yo no me veo (siendo candidato el año que viene), porque siento que no es mi lugar y además yo no necesito fueros», expresó en declaraciones al canal A24, aunque no descartó volver a presentarse en 2023. Y agregó: «Siento que tengo que cumplir (con la sociedad) haciendo lo que estoy haciendo. Que sepan que no es necesario hacer parricidio, yo no estoy queriendo ocupar ningún lugar».

El ex mandatario volvió a hacer una autocrítica sobre la gestión económica durante su gobierno: «Otra autocrítica que me hago. Asigné todo mi tiempo a la micro. Las exportaciones, la AFIP, el expediente económico, los chinos, y no tenía resuelto lo central: tener moneda, que es lo que resuelve la pobreza» .

«El 12 de agosto estábamos lejos de la expectativa. Un país con déficit, reservas, energía, exportaciones creciendo, pero muy lejos de la expectativa que dejé en diciembre de 2015 y mucha gente que decía ‘vengo haciendo un esfuerzo como nunca y no mejoré’, y por eso mucha gente nos abandonó, pero no me quiero desprender de ninguna de las cosas que no logré hacer», dijo.

«Amo este país, por eso me metí en política. Muchas veces pensé ‘para qué me metí en esto’. Tengo una mujer que me lo dice y mis hijos. Mi mujer me dice ‘ya está. No tenés tantos años más, no sos un pibe'», agregó.

Comments

comments