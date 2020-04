Mike Tyson recordó cuando encontró a Brad Pitt con su ex esposa

Ocurrió en 1989, cuando el exboxeador estaba en pleno proceso de divorcio con Robin Givens. Aseguró que el actor le imploró que no le pegara.

El exboxeador Mike Tyson se encuentra en un periodo de revelaciones tras publicar su libro autobiográfico “Undisputed Truth”. Ahora, una de las personalidades más polémicas de Estados confesó que atrapó a Brad Pitt en pleno romance con su ex esposa.

Todo ocurrió en 1989, cuando Tyson estaba en pleno proceso de divorcio con Robin Givens. Más allá del papelería, todavía mantenían esporádicos encuentros.

Una tarde, el exboxeador decidió ir de sorpresa a la casa de Givens para mantener relaciones. Sin embargo, nada de esto sucedió ya que se encontró a su ex esposa acompañada por Brad Pitt.

“Brad debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que sólo estaban repasando un libreto”, narró Tyson en el programa “The Real”.

Luego de este episodio, el ex púgil se dirigió al estudio de su abogado para acelerar los trámites del divorcio.

Lo cierto es que en 2018, durante su participación en el programa de TV The Wendy Show, Givens, quien denunció por abuso a su ex esposo, desmintió que el actor hubiera rogado por su vida: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”. Allí explicó que ambos se tomaban muy en serio su trabajo y que habían decidido repasar unos guiones en su casa para no ser molestados por los fans en la calle. Igualmente, la relación entre Givens y Pitt no prosperó y apenas duró algunas citas.

Por su parte, el ex boxeador, que actualmente encabeza un proyecto de cultivo de cannabis en California, nunca mostró rencor por lo ocurrido aquella noche: «No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, culminó entre risas.

