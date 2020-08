Mirta Wons y el drama de atravesar la pandemia sin trabajo ni ahorros

La actriz aseguró que ha tenido que pedir dinero para poder solventar las necesidades básicas.

Mirta Wons realizó un fuerte descargo por la difícil situación que atraviesa en medio de la pandemia por coronavirus. “Me revienta porque te podés reinventar hasta un cierto punto. Cuesta mucho. Tenemos la necesidad de actuar, no es que me gusta la camarita. Necesito actuar, ¡es sangre en las venas!”, señaló de manera tajante.

Sin embargo, en una nota con la revista Pronto, la actriz dijo que antes de las medidas que paralizaron la actividad de los actores por la pandemia ya tenía una merma en su rubro.

Inclusive, se autocalificó como “el monumento al llanto” por la crítica situación que la ha llevado a tener que pedir dinero prestado para sobrevivir. “Vivo sola y de veras respeté y respeto la cuarentena. No me junté y me está sonando muy raro esto de no juntarme. Veo a mis amigos por videollamadas. Tratar de hacer proyectos es muy raro”, indicó.

Además, Wons aseguró que si bien ha participado de algunas transmisiones en vivo, no se siente cómoda con el formato por lo que le resulta difícil insertarse en esta nueva realidad. “No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido prestado y esa es la verdad. Tengo que devolver en algún momento. Es la realidad, como le pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros, en un mes se fue porque yo venía sin trabajar”, contó y aclaró que actualmente participa de un emprendimiento vinculado a la decoración que lleva adelante con una amiga.

“Doy gracias todos los días a Dios primero porque tengo salud, al igual que mi familia y mis amigos. Es muy difícil anímicamente sostenerlo y hay días malos y días buenos”, cerró de manera optimista.

