Misterio: una niña no presenta síntomas y hace 4 meses da positivo para coronavirus

Para ser considerada «curada», una persona debe dar dos veces negativo en el hisopado en menos de 24 hs.

Un caso extraño y curioso está ocurriendo en Italia durante este contexto de pandemia por coronavirus. Una niña italiana de solo 4 años de edad da positiva en los tests de Covid-19 hace cuatro meses sin presentar síntoma alguno.

De acuerdo a las disposiciones que establece el protocolo, para ser considerada “curada”, una persona debe dar dos veces negativo en el hisopado en menos de 24 hs.

En el caso de Forza (apodo que le pusieron para mantener su intimidad), a pesar de no tener síntomas desde hace más de cien días, todavía da positivo. Según cuentan sus papás, la nena no tiene síntomas y tampoco contagió a ningún familiar. También plantean que por esta situación no podrán anotarla en el jardín.

“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”, contó la mamá al diario Il Corriere della Sera.

Forza tuvo los primeros síntomas compatibles con coronavirus en marzo y varios de sus familiares también fueron contagiados. Ninguno tuvo la necesidad de ser hospitalizado y todos hicieron la cuarentena estricta dentro de su casa.

El 14 de mayo, la madre de la nena le descubrió manchas en sus manos. “Tenía miedo, en esos días se hablaba del síndrome de Kawasaki relacionado con COVID-19 en chicos”, manifestó. En ese momento, llevaron a Forza al hospital y allí el resultado del hisopado dio “débilmente positivo”.

Tras ese primer test hubo repeticiones pero, según aseguró la madre de la nena, “todos dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva”.

Ante este raro caso, los médicos les dijeron a los padres de Forza que la niña ya no sería contagiosa pero, por las disposiciones de la ley, deben tener el resultado de dos hisopados negativos consecutivos para que pueda seguir con su vida normal.

“Todos me han confirmado que la niña ya no es contagiosa, pero nadie asumió la responsabilidad de liberarla. Pido que se evalúen otros elementos para el fin de la cuarentena. Los niños no pueden ser sometidos a semejante violencia”, cerró angustiada la madre.

Comments

comments