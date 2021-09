Nació Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: «Está perfecto»

El médico especialista en nutrición de 83 años anunció en la redes sociales el alumbramiento y que tanto el bebé como su esposa están muy bien.

Alberto Cormillot anunció el nacimiento de su hijo Emilio. “Fue a las 00:05, está perfecto”, anunció en su cuenta de Twitter el médico experto en nutrición de 83 años. Además, contró que su esposa Estefanía Pasquini se encuentra muy bien tras el parto.

Cormillot, de 83 años, ya es padre de Adrián, de 47, y de Renée, de 54. Hace unos pocos días atrás la mamá había publicado en su cuenta de Instagram la última ecografía que se hizo antes del parto, con una reflexión sobre lo que vivió durante el embarazo.

“A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas… No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’…”, escribió en las redes sociales.

Conmovido por la experiencia, Cormillot había confesado la emoción que le generaba volver a ser padre su edad. “Estoy con todos los temores y las dudas que corresponden. Como si fuera un padre primerizo. Después de haber tenido a mi hija Reneé hace más de 50 años y Adrián hace más de 40, ya mucho no me acuerdo cómo es la experiencia”, contó.

Además, porqué eligió el nombre Emilio para su hijo. “Se va a llamar como mi papá. Mi viejo era un fenómeno, pero también era un tipo muy ocupado. Fuimos muy amigos. Hoy le diría que lo extraño mucho, que me hubiera gustado tenerlo hoy. Él hubiese disfrutado verme en esta situación. Seguramente me hubiese dicho ‘¿te parece a los 80, Alberto?’. Lo que hubiese dicho cualquier persona sensata. Y sí, es una idea discutible”, reveló.

El 15 de junio Pasquini compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para que aquellos creyentes que anhelen tener un hijo, puedan ir a la iglesia de Villa Devoto ubicada en la calle José Cubas al 3500, ya que allí les “dan las bendiciones a todas aquellas personas que buscan un bebé por medio del embarazo o adopción”. Asimismo, aprovechó la publicación y relató su propia experiencia, la cual la llevó a ver “casi como un imposible” poder ser madre.

“Hace unos años decidimos que queríamos ser papá con quien hoy es mi marido. Pasaba el tiempo y nada, por ende uno empieza a buscar los motivos. Por esto es muy importante hacer controles médicos, ahí pude enterarme qué tenía y por qué no podría quedar embarazada”, sostuvo la mujer de 35 años.

También aseguró que siguió al pie de la letra todas las recomendaciones médicas. “No fue fácil, porque más allá de darme un tratamiento me aseguraban que era casi imposible con mi condición. Pese a eso seguimos, pese a las pocas expectativas, pese al manoseo que se puede sentir en este tipo de tratamientos y la desmotivación por ver que pese a toda la medicación que me inyectaba a diario y todo lo que hacía, no lograba nada”, sostuvo.

