Neuquén: una multitud recibió a Patricia Bullrich en el Paseo de la Costa

En horas de la tarde de este lunes 30 de agosto, Patricia Bullrich, Presidenta del PRO Nacional, arribó a la provincia de Neuquén prolongando así su recorrida por todo el país, con el objetivo de brindarle apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio.

La dirigente nacional comenzó su visita, asistiendo a un encuentro con los precandidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Neuquén, Pablo Cervi; Ayelén Quiroga; Nicolás Montero; el Secretario de la Presidencia del PRO, Damián Arabia; dirigentes y voluntarios, en el Paseo de la Costa de dicha ciudad.

Patricia Bullrich, dando comienzo al acto, realizó un discurso en el cual señaló entre otras cosas que: “Vengo como Presidenta del PRO a acompañar la lista de Juntos por el Cambio / Cambia Neuquén, quienes defienden los valores que nosotros representamos. Ayer juntos hicimos historia en la provincia de Corrientes, llenamos las urnas de votos por el cambio. Hoy tenemos una responsabilidad enorme, la de representar a una sociedad que está angustiada, que siente que se la ha tapado el futuro, como si no tuviéramos un país con horizonte. Hoy a lo largo y a lo ancho del país sentimos esta enorme decepción y angustia y la necesidad de defender el sueño de un gran país de clase media. Por eso para que nuestros jóvenes no se vayan de la Argentina tenemos que dar vuelta esa rueda de decadencia y de fracaso, tenemos que lograr que Juntos por el Cambio / Cambia Neuquén cambie las expectativas y defender los recursos de la provincia.”.

“No queremos más planes sociales, queremos más emprendedores, más empresas, más oportunidades, que se acaben las burocracias, y las mafias. El quédate en casa del gobierno nacional, en la política social viene desde hace más de 10 años. Debemos sacar las trabas de los que no quieren que se avance. Necesitamos educación, no adoctrinamiento, para que todo cambie. No vamos a permitir la impunidad en la Argentina, porque la impunidad de uno es la impunidad de todo el país, la ley debe ser igual para todos y debemos hacerla cumplir a rajatabla.”, continuó Bullrich y agregó que: “En seguridad sabemos adonde ir, sabemos que no se puede dejar a los narcotraficantes sueltos en la calle, debemos terminar con el narcotráfico, las mafias, el crimen organizado, para que podamos vivir en paz. Hay que distinguir claramente a los que quieren vivir bajo la constitución y la ley. Neuquén debe ser una tierra de paz, de trabajo y desarrollo. En la Argentina hay 2 modelos, uno que representa aquí Cambia Neuquén y otro que quiere castas políticas, estar fuera de la ley, que existan solo empleados estatales y planeros. Pero nosotros en nuestro próximo gobierno vamos ir con valentía, con coraje, para que la gente tenga un país con futuro, con libertad, con apertura al mundo, con educación, con desarrollo y con razonabilidad.”.

Posteriormente, a la noche, Patricia Bullrich se dirigió a la Ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, para tomar parte de un acto de campaña en la Asociación Libanesa de dicha ciudad; terminando el día con una reunión con comerciantes en la Finca Patagónica.

