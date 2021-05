Neuquén y Río Negro toman nuevas medidas para bajar la circulación nocturna

Las nuevas medidas continuarán hasta el 21 de mayo para las zonas que están en riesgo sanitario.

Las medidas tomadas por la provincia de Neuquén en conjunto con Río Negro,a barcarán exclusivamente a los departamentos Confluencia y Zapala, que son los que están en situación de riesgo sanitario en la provincia. Están vigentes desde las 00 horas de este lunes 3 de mayo hasta el 21 de mayo.

Según informó el gobierno provincial en un comunicado, «en relación con el decreto que establece medidas generales de prevención para diversas zonas del país», y en función de su grado de riesgo epidemiológico y sanitario, los gobiernos de las provincias de Río Negro y Neuquén consensuaron establecer «medidas de cuidado progresivas, adaptadas y focalizadas en la específica realidad sanitaria, epidemiológica, climática y demográfica de los departamentos de las mismas que se hallan comprendidos en la categoría de Partidos y Departamentos con Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario».

Por su parte, el ministro de Ciudadanía de Neuquén, Ricardo Corradi Diez, dijo que lo más importante es la suspensión de las reuniones sociales tanto en ámbitos privados como públicos, y no es que se deben cumplir «si el gobierno no me está mirando» sino que es clave la responsabilidad individual.

Restricción a la circulación nocturna: con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan favorecer la circulación del COVID-19, se establece la restricción de circular para las personas entre las cero y las 6 de todos los días. Quedan exceptuadas de la medida de restricción a la circulación nocturna las personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 287/21.

Las actividades que quedan suspendidas son:

-Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales

cuidados.

-Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas.

-La práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados. Queda autorizada la realización de las

competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados siempre y cuando

cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales, según corresponda.

-Actividades de casinos y discotecas.

Las actividades permitidas sujetas al cumplimiento estricto de las medidas de cuidado recomendadas por las autoridades sanitarias, y a la aplicación de un coeficiente de ocupación de las superficies cerradas reducido a un máximo del 30 por ciento del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados oportunamente para las mismas son:

-Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) podrán funcionar y atender clientes en sus salones

diariamente hasta las cero horas, de acuerdo al aforo máximo antes mencionado. Los propietarios y empleados y

aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, tendrán hasta 60

minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso.

-Cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, y de acuerdo al aforo

máximo antes mencionado, y los protocolos aprobados oportunamente para las mismas en ambas provincias.

-Realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados, de acuerdo al aforo

máximo antes mencionado, y con el límite máximo de personas definido por los protocolos aprobados oportunamente

para las mismas.

En el comunicado oficial también se informó que «ambos gobiernos recuerdan y destacan la importancia del cumplimiento de las reglas de conducta generales y obligatorias, a ser respetadas en todos los ámbitos, como el mantenimiento de una distancia mínima de dos metros entre personas; el uso obligatorio de tapabocas, especialmente en espacios compartidos; la ventilación de ambientes en forma adecuada y constante; la higiene asidua de manos; y el cuidado de toser o estornudar en el pliegue del codo».

Asimismo, reiteran «el pedido a todos los sectores de actividad económica, social, deportiva y cultural para dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales».

«Son estas medidas de cuidado, respetadas y aplicadas a conciencia, las que nos permitirán contener el ritmo de circulación del COVID-19, controlar el crecimiento de la curva de contagios, descomprimir los sistemas sanitarios provinciales, mantener vigentes las modalidades de presencialidad educativa, y cuidar la salud y el trabajo de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras provincias. Además, nos permitirán ganar tiempo valioso para seguir profundizando la campaña de vacunación histórica que ambas provincias están llevando a cabo con éxito. Cada vacuna aplicada es una vida salvada», concluye el comunicado.

