Neuquino cumplió su sueño y conquistó el escenario de La Voz Argentina

Su nombre es Esteban Salvatore, contador público y un gran cantante. Tocando su guitarra dejó al pueblo de Neuquén muy bien representado.

Esteban tiene 48 años, y en sus primeros segundos en el escenario más importante de la televisión argentina conquistó el corazón de Soledad Pastorutti. «Nunca canté en público», expresó Salvatore anunciando lo mucho que esta presentación significaba para él.

La música es «su cable a tierra», según explicó previo a lucirse ante un jurado bastante exigente. Ni Lali, ni los Montaner supieron aprovechar la oportunidad de contar con Salvatore en sus equipos, pero quien no dudó fue la «Sole», que además le dejó al neuquino un halago que posiblemente recuerde por el resto de su vida: «A mi me encantó lo que hiciste, la paz que me entregaste con tu guitarra, con tu voz».

«Me gustaría saber las razones por las que no se dieron vuelta», preguntó la «Sole» presumiéndole a sus colegas la acertada elección que tomó al dar vuelta su asiento. Ricardo Montaner, de larga trayectoria musical, respondió haciendo hincapié en que notó cierto desequilibrio en la atención prestada por Esteban a su voz y al instrumento; sin embargo, los cinco músicos aplaudieron al neuquino.

Comments

comments