“No soy tu compañera, soy tu compañere”: el reclamo de una persona no binaria y el llanto en plena clase virtual

El video se volvió viral y generó una catarata de mensajes tanto de apoyo como de odio.

El debate en torno al uso del lenguaje inclusivo y la identidad de género no es algo exclusivo de la Argentina, sino que trasciende todas las fronteras hispanohablantes (y ni siquiera es una discusión exclusiva del español). En México, donde por la pandemia del coronavirus se siguen dictando muchas clases de forma virtual, quedó registrado un hecho que se vincula con el respeto a la identidad autopercibida y la forma en que aquellas personas que no se identifican con el genero masculino ni con femenino quieren ser llamadas. Un estudiante no binario se quebró en plena clase cuando un compañero lo llamó “compañera”.

El video se volvió viral en las redes sociales. “No soy tu compañera, soy tu compañere”, dijo la persona no binaria, que después comenzó a llorar. El alumno que le había dicho “compañera” se corrige, pide disculpas y sigue con lo que venía diciendo. Sin embargo, el episodio se hizo viral.

La escena generó una catarata de comentarios tanto de apoyo como de odio, de usuarios que criticaron desde el hecho mismo de que la persona no binaria quisiera ser nombrada como “compañere”, a la reacción que terminó en lágrimas.

