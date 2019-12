Paula Chaves contó el sexo de su bebé y anunció que será el último

Paula Chaves está embarazada nuevamente. Fue la propia modelo quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales.

De esta forma, la familia de Pedro Alfonso y Pau se agrandará. Producto del embarazo, la conductora tuvo que bajarse a último momento de la obra que iba a protagonizar en Carlos Paz. Chaves resguardará su cuerpo para evitar cualquier inconveniente.

Fue el periodista Ángel de Brito quien dio la primicia en su programa Los Ángeles de la mañana el pasado viernes 15 de diciembre: “Lo voy a decir directamente, Paula se baja de la obra de Carlos Paz porque está embarazada”, había dicho el referente del mundo del espectáculo. Sin embargo, la confirmación oficial tardó en llegar y se apareció mediante una publicación de la propia Pau por Instagram.

Lo que se conoció en las últimas horas fue la revelación de forma oficial del sexo que tendrá el tercero de los hijos que la actriz posee junto al exproductor de Showmatch. Dentro de lo que fue el anticipo de la tapa de la revista Pronto, apareció el titular grande donde se dice ello y un detalle más. “Con la llegada de esta hija decidí que seré madre por última vez”, aseveró.

Luego el medio brindó los detalles de lo que podrá leer en dicha entrevista. “Embarazada de 14 semanas y 3 días, revela la intimidad de la espera de su nueva heredera. El desopilante anuncio de la noticia a Pedro y a sus hijos Olivia y Baltazar. La elección del nombre ‘en comunidad’ y el anticipo: ‘habrá lucha’. Cómo logró soltar sus miedos y obsesiones. La cuna especial que encargó ‘para ampliar el colecho’. Lo que no contó de su renuncia a Atrapados en el muso. Y la educación “inclusiva” con la que forma a sus hijos”.

Recordemos las recientes palabras de Peter hacia el Noticiero Trece. “Estamos muy felices, los chicos lo tomaron muy bien. Pau cuando se embaraza tiene todos los síntomas y por eso tomamos la decisión de que no hiciera temporada. Ya había hecho cuando estaba embarazada de Olivia y no la había pasado bien. Son dos funciones todos los días y tiene síntomas fuertes así que decidimos que era mejor que me acompañe como familia”, aseveró.

