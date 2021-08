Pereyra destacó los programas del Gobierno para la industria hidrocarburífera

El titular del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, destacó los planes estímulo que impulsa el gobierno nacional para incrementar la producción de gas y petróleo.

«Hemos retornado a la actividad con un panorama serio y sustentable. Están ayudando los planes de promoción y nos han consultado para escuchar nuestros aportes a la ley de estímulos de los hidrocarburos», manifestó Pereyra.

Además adelantó que «se avecina un panorama que va a permitir a los trabajadores tener continuidad y pensar en el futuro».

Haciendo un poco de historia, Pereyra, recordó la formación del sindicato Petroleros de Neuquén en el 72, la salida de la Federación de Hidrocarburos y llegar a tener Ospepri, la mejor obra social del país con coberturas de ciento por ciento.

«Tenemos nuestros jubilados cubiertos con Ospepri y no por Pami», recordó.

Finalmente, manifestó su decisión de dar un paso al costado de la actividad gremial, pero aseguró que será una transición para ganar la elección que lleva como candidato a Marcelo Rucci.

«Tenemos que estar unidos para evitar que aventureros respaldados por intereses políticos destruyan lo que conseguimos con tanta lucha», manifestó Pereyra y llamó a apoyar la candidatura de Rucci para su sucesión.

«Seguramente él hará muchas cosas mejor que yo porque es joven y tiene mucha fuerza», apuntó.

Por su parte, Rucci, agradeció la confianza depositada en él y aseguró que está ante una gran responsabilidad.

«En cada cargo que me tocó ejercer no se trató de Marcelo Rucci, sino de todos los trabajadores. Demostramos que un trabajador puede hacer las cosas bien. Trabajé por la ciudad con mucha fuerza, pero nunca dejé de estar junto a mis compañeros, porque antes que político soy petrolero y tengo sangre bien negra, sangre de petrolero. No haber luchado por mis compañeros e hijos hubiera sido un acto cobarde y hoy puedo levantar la cabeza y mirar a los ojos de cada uno de ustedes con orgullo y dignidad», resaltó.

Y añadió «tuvimos una impronta de lucha que significa no habernos entregado jamás ante los abusos, estos son campos en los que venimos a trabajar, pero si los quieren transformar en campos de batalla acá nos van a encontrar”.

“Tenemos que ser dignos en nuestro trabajo para llevar el plato de comida a nuestras casas. La dignidad se gana y nosotros no tenemos que agachar la cabeza en ningún lado. Siempre damos todo de nosotros y hacemos un gran esfuerzo en el campo, en nuestros trabajos, pero se acercan momentos de reivindicaciones y vamos a dar la lucha por los que estamos adentro y los que aún están afuera. Muchas empresas aprovecharon la pandemia para descargar sobre los trabajadores todo tipo de abusos, pero sé que juntos podemos salir adelante”, concluyó Rucci.

La jornada de asambleas se realizó en los equipos 163 y 166 de DLS en Río Neuquén, las plantas de Lindero Atravesado (PAE) y Río Neuquén (YPF).

