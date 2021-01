Pereyra: «Las empresas son las responsables de capacitar al personal bajo su órbita»

Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa manifestaron que coinciden plenamente con el vicepresidente de No Convencional de YPF, Pablo Iuliano.

En una entrevista periodística, Pablo Iuliano aseguró que “hacen falta más trabajadores capacitados” para mejorar la producción de Vaca Muerta en un nuevo cluster productivo. Ante los dichos del funcionario, Guillermo Pereyra salió a apoyar ese pensamiento.

“Compartimos que debe haber gente capacitada desempeñando tareas sensibles y calificada, pero eso depende de las empresas”, aseguró el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra.

Señaló que “hay mucha gente capacitada para las tareas que desempeñan, pero esas habilidades son adquiridas por la experiencia en el trabajo y no por haber recibido capacitación por parte de las empresas”.

En ese sentido Pereyra aseguró que “las empresas deberán iniciar un fuerte proceso de formación de su personal para que puedan desempeñarse con soltura y eficiencia en sus tareas”.

“Nos va a faltar gente capacitada y es el momento para empezar a trabajar en eso”, sostuvo Iuliano en declaraciones mediáticas. Pereyra aseguró que coincide plenamente con ese concepto, y agregó: “No es eficiente recargar en dotaciones bajas a los trabajadores que conocen las nuevas tecnologías requeridas para suplir la falta de capacitación de muchos otros compañeros”.

Finalmente el Secretario General dijo: “Lo que hay es práctica, no conocimiento y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción requieren más formación, y eso es potestad y obligación de cada compañía para con su personal. No se puede reclamar lo que no se da”.

