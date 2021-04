Pereyra: “Queremos que nos dejen trabajar

El Secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, resaltó que es “es un hecho significativo y muy bueno», que ATE y el Gobierno Neuquino hayan retomado las negociaciones.

“El camino es el diálogo, de ninguna manera la violencia puede primar sobre la resolución pacífica de los conflictos”, dijo

El dirigente neuquino agregó: “totalmente fuera de contexto han pretendido hacerme pasar por algo ajeno a mi proceder. No estoy con la violencia y tengo toda una historia personal en contra de ella. Cuando pedimos que la justicia intervenga es para que persuada y si nos vamos a movilizar, como dije claramente, no es para pegar a otros trabajadores, sino para pedir que nos dejen trabajar”, dijo Pereyra y agregó: “yo personalmente garantizo que no va a ser tocado ningún trabajador, pero necesitamos que nos dejen movilizaron para tener nuestra asamblea la próxima semana”.

“No soy violento, soy un trabajador y un dirigente que quiere la paz social en todos los niveles. Si pretendo que se respete la institucionalidad y a las organizaciones sindicales, que son las instituciones elegidas por los trabajadores. Y son sus autoridades los que tienen poder de decisión y de negociación”, puntualizó, al tiempo que reiteró: “Me alegra que hayan retomado las negociaciones ATE y otras organizaciones con el Gobierno. El camino es ese”.

