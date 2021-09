Plan vacunación: Neuquén va rumbo a la inmunidad colectiva

En total representa al 55% de la población de la provincia. Al anunciarlo, el gobernador Omar Gutiérrez pidió a quienes deben completar esquemas y a quienes aún no recibieron la primera dosis que se acerquen a los dispositivos de vacunación. Estiman que con las vacunas que estarán llegando en los próximos días se podrá llegar en octubre al 70% de la población con esquema completo, cifra necesaria para alcanzar la inmunidad colectiva.

El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, anunció esta mañana que tras la jornada de vacunación de ayer Neuquén alcanzó la cifra del 76% de la población mayor de 18 años con esquema completo, lo que representa un 55% de la totalidad de los habitantes. Estimó que con las vacunas que se recibirán en los próximos días, en octubre se llegará al 70% necesario para alcanzar la inmunidad colectiva.

En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana durante la firma de un convenio entre el Ministerio de las Culturas y el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, el gobernador recordó que “sólo cuando se cuenta con el esquema completo las personas se pueden considerar vacunadas”, y pidió encarecidamente a quienes cuentan con la primera dosis que se acerquen a los dispositivos de vacunación para recibir la segunda. “Salvo Cansino, todas las vacunas que están llegando a la provincia del Neuquén tienen primera y segunda dosis”, señaló Gutiérrez.

Además, se dirigió a quienes aún no recibieron ninguna: “De cada cien habitantes de la provincia hay 96 personas que tienen al menos una dosis y hay cuatro que no tienen ninguna. Les pedimos que consulten todo lo que tengan que consultar, que pregunten a los efectores de salud, que les contesten las preguntas y que se acerquen y se vacunen. Que lo hagan por ellos y por ellas, por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo”, enfatizó.

“Hubo lugares en el mundo donde hubo rebrotes por haber tenido sólo la primera dosis aplicada. Aprovechemos este tiempo en una pandemia que no terminó –dijo-. No hay que confundir el nivel de actividad y las reaperturas con que la pandemia terminó, vamos a ser claros el día que haya terminado”. Por ello felicitó “a todos aquellos que se siguen cuidando y manteniendo el distanciamiento y la utilización de los barbijos, que previenen y evitan no sólo el contagio del Covid sino también de otras enfermedades. Lo tenemos que seguir utilizando para ganarle al Covid y que ya no haya más curva de contagio”, señaló.

Consideró que el uso del barbijo y el distanciamiento social son acciones solidarias hacia quienes no están aún vacunados, como los jóvenes de menos de 17 años, y hacia los habitantes del interior de la provincia en cuyas localidades no hay casos activos. “Sabemos que llegó la primavera, viene el verano y el barbijo es algo que no es un uso y costumbre nuestro, pero es la herramienta que tenemos para que siga bajando la curva de contagio. Tenemos menos de 300 contagios en toda la provincia por día, y si nos seguimos cuidando va a seguir bajando. También es un acto de solidaridad territorial para los que habitan el interior de la provincia del Neuquén”, afirmó.

Al ser consultado sobre la vacunación para jóvenes de entre 13 y 17 años, explicó que mañana jueves, a las 7.30, se recibirán 2340 vacunas Pfizer que permitirán completar el universo de jóvenes de entre 17 y 18 años con la primera dosis. Una vez que se haya completado se seguirá avanzando con los jóvenes de menor edad. “Todavía no pasamos a los 16 porque restan jóvenes de 17 por vacunar con Pfizer a partir del día de mañana”, explicó.

En los próximos días llegan más vacunas a la provincia

El gobernador informó también que en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) realizada el lunes se establecieron algunos acuerdos de intercambiabilidad para completar esquemas y se detallaron las vacunas que se distribuirán esta semana en el país, de las cuales a Neuquén le corresponde aproximadamente el 1,5% del total. También se anunció que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) continúa evaluando la aprobación de las vacunas disponibles para los niños y niñas menores de 12 años de edad.

Según indicó Gutiérrez, quienes fueron inoculados con la vacuna Sputnik V como primera dosis podrán completar esquemas con las vacunas Moderna y Astra Zéneca, y a la vez los que tienen como primera dosis la vacuna de Astra Zéneca podrán completar con las correspondientes a Moderna y Pfizer.

Esta semana van a estar disponibles y se irán distribuyendo en el país 3,5 millones de vacunas del laboratorio Pfizer; 842 mil vacunas del laboratorio Astra Zéneca; 3 millones de vacunas Sinopharm; 183.625 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik producidas en el laboratorio Richmond de Argentina; 350 mil dosis del segundo componente y 714.400 dosis del primer componente de la vacuna Sputnik procedentes del Instituto Gamaleya en Rusia; y 300.000 vacunas del laboratorio Cansino.

