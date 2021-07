Polémica en La voz Argentina por la participación de la hija de Miguel Ángel Cherutti

Bianca Cherutti fue acusada de estar «acomodada».

La participación de Bianca Cherutti (25), la hija de Miguel Ángel Cherutti (64), en La voz Argentina (Telefe, domingo a jueves a las 22.30) generó una tremenda polémica en las redes sociales, donde fue acusada de «acomodo».

La joven cautivó al jurado al interpretar la canción Hot stuff en las audiciones a ciegas, y terminó quedándose en el equipo de Mau y Ricky Montaner, luego de que los hermanos se disputaran su lugar con Lali Espósito (29).

Sus dotes artísticos quedaron en evidencia, sin embargo, varios usuarios de Twitter, entre ellos el cantante y ex participante del Cantando 2020 (El Trece), Nell Valenti, salieron a destrozarla y hablaron de «acomodo» en el reality.

«Bianca Cherutti estuvo en el Cantando 2020, y ahora en La Voz, Telefe. A mí me llamaron los produs (productores) de La Voz por teléfono para avisarme que por eso mismo no podía ser parte… venimos bien…», tuiteó Valenti.

«Dejando de lado que la mina sea talentosa, la realidad es que ella tiene todos los medios y herramientas necesarias para lanzar una carrera, osea no necesita estar ahí sacándole la posibilidad a otro, puro egoísmo y egocentrismo me parece de su parte», opinó una tercera persona.

«Vengo a demostrarme a mi misma de lo que sirvo y lo que vine al mundo a hacer. Y también para demostrarle a la gente y hacerme conocer como Bianca, separándome del apellido», explicó la joven participante de La Voz antes de salir a escena, acompañada por su hermana y un amigo.

«Soy hija de un artista, de Miguel Ángel Cherutti y estoy muy orgullosa de eso. Crecí en un ambiente de teatros y camarines y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío», agregó entusiasmada.

Y concluyó: «Quiero que conozcan mi historia, que sepan todo lo que la luché y las ganas que tenía de estar acá. Todo lo que me proponía, ya sea para estudiar o trabajar, me terminaba llevando a la música y a lo artístico, y me daba cuenta que era lo que realmente necesitaba y lo que más amo hacer».

