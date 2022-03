Por qué Residente humilló a JBalvin en su nueva canción con Bizarrap

Una de las sesiones más esperadas de Bizarrap salió ayer y ya es furor en todas las redes, pero más furioso está J Balvin que amenaza con demandar al productor argentino y a Residente por el lanzamiento.

El productor argentino más exitoso del momento lanzó su BZRP Session #49, y nada menos que con el ex ‘Calle 13’, René «Residente», uno de los raperos de habla hispana más reconocidos y queridos.

En el hit que en menos de 24 horas ya tiene más de 17M de visitas en YouTube, el rapero atenta contra el cantante colombiano J Balvin. En 8:39 minutos de rap, se aplicó el estilo de “tiradera”, que es en el que se trata de dejar en ridículo a un oponente, en este caso, al reggaetonero.

El momento que para muchos “coronó” la tiradera fue cuando expresó que Balvin era un objeto comercial y un “esclavo de la industria”: “Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”, entre otras frases muy fuertes que enloquecieron a los fans. Residente no sólo se burló de las canciones, los videos y la tintura del cabello del colombiano, sino que lo ridiculizó por no escribir sus canciones, por no saber cantar y hasta lo acusó de racista.

La producción presenta una misma base durante la canción, aunque está dividida en tres partes: Un lugar en la Mancha, Mis armas son mis letras y El caballero de los espejos, todas con el estribillo “Esto lo hago pa’ divertirme”. Allí el rapero habla sobre su visión frente al género “urbano” actualmente y realiza una fuerte crítica a “los artistas que utilizan autotune”.

¿Por qué tanta tensión entre ambos artistas? Todo comenzó en las nominaciones a los Latin Grammys 2021, cuando J Balvin generó un boicot a las premiaciones por que dijo que los artistas del género urbano no son valorados, ya que no tenían muchas nominaciones, pidiendo a los artistas invitados que no asistan al evento.

«Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto.» dijo J Balvin.

Inmediatamente llegó la respuesta de René Pérez, más conocido como Residente, indignándose del boicot de J Balvin, considerándolo un desmerecimiento a muchos colegas y hasta a él de sus propios logros y nominaciones.

En un principio la respuesta de reggaetonero fueron un par de fotos en su Instagram haciendo referencia al carrito de hot dog que dijo Residente en el video. Después se aprovechó de la situación sacando a la venta camisetas, gorras, busos, morrales y afiches con imágenes del hot dog y su nombre.

No tardó mucho René en subir un segundo video tirándole a José Balvin y pidiéndole al padre del mismo que le enseñara valores. “El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabías, pero la humildad hace grandes personas”, expresó el rapero.

Hace dos días Residente anunció que sacaría una canción hablando de temas que para él son importantes y junto a un productor que citó como un «chamaquito que tiene los huevos bien puestos» (Bizarrap).

También comunicó que J Balvin había estado «como loco» porque quería detener el lanzamiento de la canción por todos los medios posibles, incluso con una amenaza de demanda contra el artista, ya que se había enterado con anticipación que en la misma se atentaría contra su persona pública.

Por su parte, J Balvin, subió videos en su cuenta de Instagram desde su casa, acusando a la situación generada con René de causarle insomnio, problemas de salud mental y hasta de haber estado internado debido al estrés que sentía.

A pesar de las trabas, Bizarrap y Residente lanzaron el nuevo rap que ya es todo un éxito y que oficialmente enterró la figura de J Balvin.

