Preocupa la salud de Sergio Lapegüe: tiene coronavirus y tuvieron que internarlo

El periodista se habría contagiado durante sus vacaciones en República Dominicana, y fue internado el domingo en el Sanatorio Juncal de Temperley. Se lo considera paciente de riesgo.

“Yo tengo asma de toda la vida, con crisis agudas que hacen que se me cierre el pecho y no pueda respirar. Es tremendo, porque es como morirse. Así que tengo que tener siempre los medicamentos al lado para zafar», dijo en una entrevista anterior a Teleshow.

Sin embargo, en aquella ocasión había confesado: «Soy un workaholic: me levanto a las cuatro de la mañana todos los días y hasta las nueve de la noche no vuelvo a casa. Cuando me dijeron que me tenía que quedar en casa, fue como un mazazo en la espalda”.

Tras un agitado 2020 que lo habría llevado a sufrir ataques de estrés, el periodista había publicado en diciembre un video al respecto.

“Necesitamos parar un poco, bajar un cambio. Llevar la máquina a boxes para seguir la carrera. La meta cada vez está más cerca. Entro en vacaciones, gracias de corazón por cada mensaje cariñoso. ¡Los quiero!”, había expresado.

Fue entonces que partió a República Dominicana con su familia, viaje del que regresó hace dos días.

Ya en agosto, su compañera Roxy Vázquez anunció que tenía Covid, y, al ser contacto estrecho, el conductor tuvo que aislarse. En aquella ocasión, sin embargo, el periodista había dado negativo.

