Preocupación por el cambio climático: países enteros pueden desaparecer este siglo

Si persiste el aumento de la temperatura es “muy probable” que los niveles del mar continúen subiendo en naciones insulares.

El futuro de las naciones insulares del Pacífico será “catastrófico” si la temperatura media terrestre supera el umbral de 1,5 grados, el nivel establecido por el Acuerdo de París.

El nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas sobre cambio climático, el más exhaustivo en la historia hasta ahora, advirtió que “existe una alta confianza en que el aumento del nivel del mar conducirá a una mayor posibilidad de niveles extremos de agua costera en la mayoría de las regiones, asumiendo que todos los demás factores son iguales”.

Los países insulares del Pacífico han sido víctimas de eventos climáticos durante mucho tiempo, tales como ciclones catastróficos, la pérdida de islas por el aumento del nivel del mar, imposibilidad de desarrollar actividades agropecuarias por la salinidad de las capas de agua subterráneas, entre otras.

El informe, que señaló que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad para no superar el punto de no retorno de los 1,5 grados, “es muy alarmante” para Satyendra Prasad, embajador de Fiji y representante permanente ante la ONU, citado por The Guardian.

“Excede lo que todos pensábamos que eran las estimaciones… presenta algunos de los escenarios catastróficos que hemos estado pensando en el Pacífico por el aumento del nivel del mar, la pérdida de tierras bajas y posible pérdida de países enteros dentro del siglo. Los plazos para estas cosas ciertamente se acercarán mucho más”, dijo.

Además, advierte que aumentarán las inundaciones costeras y la intrusión de agua salada en los acuíferos por el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas, lo que provocará que las costas desaparezcan a lo largo de la mayoría de las islas pequeñas.

