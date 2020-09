Protagonista de “La casa de papel” lanzó una fuerte declaración: “Creo que no hubiera aceptado”

Aunque muchos no lo crean, una de las protagonistas de la famosa serie ‘La Casa de Papel’ reveló que hubiera preferido no estar tanto tiempo actuando en la serie. Se trata de Itziar Ituño, actriz que interpreta a ‘Raquel Murillo’. El curioso motivo que dio.

‘La Casa de Papel’ ha provocado una fiebre en el mundo de las series. Es una de las producciones que más ruido han generado en la plataforma de Netflix, al punto de que logró trascender el español y llegó a países que hablan otro idioma. De hecho, es una de las más vistas en los últimos años por los fanáticos, ya que su trama ha sido muy atrapante y está dirigida para un público de jóvenes y adultos.

Pese al éxito que la producción española ha tenido, Itziar Ituño ha realizado una declaración que causó revuelo en distintas partes del planeta. Y por supuesto, debe haber llegado a los oídos de sus compañeros de elenco y del propio director Álex Pina, quien también ha dirigido ‘White Lines’.

La actriz, quien interpreta a la inspectora ‘Raquel Murillo’, le brindó una entrevista al sitio Deia y realizó una confesó que jamás esperaba que la serie tuviera tantas temporadas: «¡Quién lo iba a pensar! Me dijeron que tenía un principio y un final redondo: No te preocupes, son los meses que hemos dicho y ya está. Eso dijeron, y ya ves tú donde estamos cinco temporadas después, ni por el forro me lo esperaba».

¿Hubiera aceptado realizar el papel de ‘Raquel’ si le decían que tenía que actuar durante cinco temporadas? «¿Sinceramente? Creo que no hubiera aceptado hacer ‘La Casa de Papel’ si me hubieran dicho que iba a tener cinco temporadas», indicó Itziar Ituño. Sin embargo, aclaró: «Pero no me arrepiento. Tengo que situarme en 2017, año en que me lo propusieron».

«No conocía Madrid, iba con un poco de vértigo y miedo a lo desconocido. Me alegro de haberlo hecho porque ahora y no me importa todo lo que ha pasado. Es una alegría que haya ha habido la posibilidad de que haya tercera, cuarta y quinta temporada», añadió Ituño, quien también se encuentra trabajando en la grabación de la serie ‘Alardea’.

