Protestas en Minneopolis: arrestan a un equipo de periodistas que estaban cubriendo

Un equipo de CNN fue arrestado por la policía este viernes por la mañana mientras daba un informe televisivo en vivo en Minneapolis, donde el equipo cubría las protestas en curso por la muerte de George Floyd.

El equipo, incluido el corresponsal Omar Jiménez, fue esposado y detenido cuando Jiménez dio un informe en vivo en una calle de Minneapolis poco después de las 5 a.m. CT (6 a.m. ET).

La policía le dijo al equipo que estaban detenidos porque se les dijo que se cambiaran de lugar, y no lo hicieron, según afirmó un miembro del equipo de CNN a la cadena.

“Un periodista de CNN y su equipo de producción fueron arrestados esta mañana en Minneapolis por hacer su trabajo, a pesar de identificarse, una clara violación de sus derechos de la Primera Enmienda. Las autoridades de Minnesota, incluido el Gobernador, deben liberar a los tres empleados de CNN de inmediato”, dijo CNN en un comunicado.

Los policías se acercaron al equipo mientras iban a arrestar a un manifestante detrás de ellos.

Se podía ver a Jiménez sosteniendo su insignia de CNN mientras informaba, identificándose como reportero y diciéndoles a los agentes que el equipo se movería a dónde los policías los necesitaran. Un agente lo agarró del brazo mientras Jiménez hablaba, luego lo esposó.

“Podemos regresar a donde quieras. Estamos al aire aquí ahora … Ponnos de nuevo donde nos quieras. Nos estamos apartando de tu camino, donde quieras que salgamos, nos quitaremos de tu camino”, dijo Jiménez antes de que se lo llevaran.

“Estábamos saliendo de tu camino cuando avanzaste por la intersección”, dijo Jiménez.

Josh Campell, de CNN, que también estaba en el área pero que no estaba de pie junto al equipo al aire, dijo que la policía se acercó a él también, pero le permitió permanecer allí.

“Me identifiqué… dijeron: ‘Está bien, se te permite estar en el área’”, contó Campbell, que es blanco. “Me trataron de manera muy diferente a (Jiménez)”.

Jiménez y el equipo habían estado informando desde el sitio, cerca de un recinto del Departamento de Policía de la ciudad, que los manifestantes habían quemado y los agentes habían abandonado durante la noche. Alrededor de una cuadra de distancia, un incendio ardía en un edificio diferente de cuatro pisos que había contenido restaurantes.

Más de 100 policías estatales con armadura y equipo antidisturbios llegaron y se alinearon cerca del área donde estaba el equipo de CNN, cerca del edificio del recinto en East Lake Street.

Después de que el camarógrafo fue arrestado, su cámara fue puesta en el suelo y continuó transmitiendo imágenes en vivo.

