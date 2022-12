Quién era el joven que murió ahogado en el Río Limay

El hecho ocurrió en la zona de Confluencia Traful, donde se detuvo junto a sus padres y quiso refrescarse, pero lo atrapó la corriente y murió ahogado.

Fue identificado el joven de Neuquén que murió ahogado en el río Limay. El hecho ocurrió en la zona de Confluencia Traful, donde se detuvo junto a sus padres y quiso refrescarse, pero lo atrapó la corriente. Esta mañana se retomó la búsqueda de su cuerpo.

Efectivos de la Prefectura Naval, guardaparques y brigadistas continuarán la búsqueda del cuerpo del joven de 19 años, oriundo de Neuquén, cuya familia denunció que se ahogó ayer al ser arrastrado por la corriente en el río Limay, en el límite con Río Negro, informó la intendencia del parque nacional Nahuel Huapi.

«Lamentamos este hecho y acompañamos a familiares y amigos en tan doloroso momento», concluyó el comunicado de Parques.

El joven se llamaba Néstor Nahuel Nicolás Vines, aunque todos le decían Nahue. Tenía 19 años, era oriundo de Neuquén y estudiaba en el CPEM 25.

Ayer, Nahue, su papá y su mamá, pararon a descansar en la zona de Confluencia Traful, un punto de parada habitual para quienes van o vienen de la cordillera. Él quiso refrescarse y se metió al río Limay, pero la corriente lo atrapó y ya no pudo salir.

Según fuentes del Parque Nahuel Huapi, «los familiares avisaron que el joven se ahogó», que «se tiró a nadar y no salió más».

«Avisaron también a personal de una hostería cercana y nosotros fuimos avisados por el guardaparque que estaba en el lugar», indicaron.

“Se rastrilló 2 kilómetros y medio, y aún no se logró dar con el cuerpo”, indicó el comisario inspector Walter Reyes, coordinador operativo de Seguridad de Junín de los Andes sobre las tareas durante el domingo.

Indicó en declaraciones a AM Cumbre que el “caudal en estas fechas es importante, se torna correntoso”.

La Policía de Neuquén le dio intervención a la fiscalía, que a su vez hizo lo propio con Prefectura.

Mientras la búsqueda continúa, se le había ofrecido alojamiento a la familia en Villa La Angostura, pero lo rechazaron.

En las redes sociales de Nahue se puede leer un posteo de despedida: «Hijo amado porque me dejaste solo te necesito tanto estabas tan feliz con tú viaje y la vida me lo arrebató frente a mis ojos esto no tenía que terminar así te amo con todo mi corazón, no sé si pueda con esto».

