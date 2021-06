Repudian la llegada de Alberto Fernández en Córdoba

Pese al repudio de los cordobeses hecho público a través de las redes sociales, Alberto Fernández llegó a Córdoba por primera vez desde que asumió la presidencia. «El respeto se gana… Y usted NO lo logro, #CordobaNoTeQuiere ni ahora ni nunca!! No gaste combustible que pagamos todos NO VENGA», — Paola (@paolaquevedo31) June 24, 2021.

Otro de los Tweets que se viralizó recordaba la frase que el Presidente pronunció previo a asumir el mando en el Gobierno:

“Si alguna vez me ven claudicar en lo que digo, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando”

Alberto Fernández #CordobaNoTeQuiere pic.twitter.com/gwYvwPwo83

— Ariel Squeff (@ArielSqueff1977) June 24, 2021

En la agenda de este viernes Alberto Fernández se dispone a recorrer junto al gobernador Juan Schiaretti la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, luego de lo cual inauguraría dos tramos de la Autopista Ruta Nacional 19. Lo hará en el kilómetro 226 de la citada ruta, a la altura de Camino Arroyito-Sacanta, y estará acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Se trata de 92,1 kilómetros y casi 12 millones y medio de pesos.

#CordobaNoTeQuiere

A que va? Casi 100.000 muertos y el tipo en lugar de estar 100% presionando para traer vacunas, que hace?

Se va hacer campaña a Córdoba solo para mendigar algunos votos porque sabe que pierde en Cordoba en vísperas de las elecciones. pic.twitter.com/XGoOdyfy2K

— Dany (@reglapunta) June 24, 2021

El escritor Federico Andahazi se sumó a la protesta virtual comentando: “Parece que alguien anda con ganas de explicar de dónde salieron los cordobeses. Por las dudas, le dicen: #CordobaNoTeQuiere”; aludiendo a los dichos del jefe de Estado: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”.

Comments

comments