Retuvieron a dirigentes radicales en Formosa e intentaron impedir que lleguen a Clorinda

Mario Negri, Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff señalaron que no se respetó su inmunidad como miembros del Congreso y adelantaron que denunciarán al gobernador Gildo Insfrán por violar la Constitución.

Los diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri y Alfredo Cornejo, junto al senador Luis Naidenoff denunciaron que fueron retenidos por la policía provincial de Formosa cuando se dirigían a la ciudad de Clorinda.

Los legisladores de la oposición aseguraron que “en contra de la normativa nacional” fueron impedidos de seguir camino a unos 70 kilómetros de su destino. “Están violando el mandato constitucional de inmunidad de los legisladores, es un avasallamiento absoluto”, dijo Naidenoff, que también aclaró que todos contaban con un doble testeo PCR.

Ante esta situación, los referentes del radicalismo decidieron cortar la ruta y aseguraron a los efectivos policiales que radicarán una denuncia penal contra el gobernador Gildo Insfrán por violar la Constitución. Cuando se disponían a ir de todas formas hacia Clorinda, finalmente llegó la orden de que los diputados pudieran circular.

“La Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a Clorinda. No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país. Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina”, denunció Negri a través de las redes sociales.

Y agregó: “Insfrán no es el dueño de Formosa. Esto va a retumbar también en el Congreso”.

La delegación de legisladores radicales viajó a la provincia de Formosa en el marco de las críticas a la administración del gobernador Insfrán por su manejo de la pandemia del coronavirus en ese distrito del norte del país. Durante las últimas semanas, el gobierno provincial fue denunciado por diferentes ONG, como Amnistía Internacional, por presuntas violaciones a los derechos humanos y por la represión a las protestas de ciudadanos.

“Nos hisopamos a pesar de ya tener PCR negativos. No nos dan los resultados para impedirnos llegar a Clorinda. El Estado de Gildo Insfrán en su máxima expresión”, había protestado el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

“Llegar a Clorinda por las ilegales restricciones impuestas por Insfrán es casi imposible. Los formoseños necesitan recuperar sus libertades ya”, agregó el diputado Luis Petri.

Por la noche, los legisladores tuvieron una reunión con vecinos de Formosa y mañana por la mañana con comerciantes y organizaciones de la Capital provincial. Luego darán una conferencia de prensa a medios locales.

