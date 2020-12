Ricky Montaner anticipó detalles de cómo será su boda con Stefi Roitman: «Será la fiesta de sus sueños»

A dos meses de la romántica propuesta de casamiento, el músico reveló que espera que el enlace sea «sin barbijos, sin guantes y que la foto vaya a ser la más bonita».

Ricky Montaner (30) está decidido a que su boda con Stefi Roitman (26), a quien le propuso matrimonio hace dos meses, cumpla todos los deseos de su novia.

En ese sentido, el músico del dueto Mau y Ricky reveló que vienen avanzados en la organización de la megafiesta y que el plan es tirar la casa por la ventana. Es que si bien a él no le importa la ceremonia, quiere que Stefi disfrute a lo grande «y que no falte nadie porque no pudo viajar».

Entrevistado en La peña de morfi (Telefe), Ricky contó que «no me importa dónde o cómo sea la boda, con tal de que ella esté ahí parada». Acerca de la idea con la que Roitman encara los preparativos, expresó: «Tiene pensado específicamente lo que le gustaría hacer. Estamos organizando todo para que la boda sea literalmente la noche de sus sueños, así que con eso nos vamos a tomar un tiempito más».

Una de las cosas que más los preocupan es poder disfrutar de la boda sin sufrir las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. «Yo a esta altura solo espero que, por lo menos, podamos casarnos sin máscaras, sin guantes y que la foto vaya a ser la más bonita», dijo con optimismo.

“No queremos estar lidiando con cosas como, ‘no pudo viajar tal’ o ‘no se puede hacer una boda tan grande’. Nos lo tomamos con calma y mientras vamos armando lo que se puede, viendo distintas posibilidades de lugares y llevándolo a cabo poco a poco. Esperamos poder tener pronto noticias de cuándo será”, había contado hace poco.

“Estoy muy enamorado, pero todavía no hay fecha de casamiento. Estamos viendo que baje un poquito lo de la pandemia, porque ella quiere que toda la gente que ama esté ahí, y yo quiero hacerle realidad ese sueño”, sentenció Ricky, esperanzado.

Comments

comments