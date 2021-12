Sandra Bullock habla de sus «miedos» y dificultades de ser una madre blanca con hijos negros

Sandra Bullock tiene dos hijos adoptados, Louis de 11 años y Laila de 8. Ahora la actriz ha hablado de su experiencia como madre de sus dos hijos negros en el programa de Jada Pinkett Smith.

La actriz de ‘A ciegas’, Sandra Bullock, tiene un hijo de 11 años, Louis, que adoptó en 2010 cuando tenía poco más de 3 meses, y una hija de 8 años, que adoptó de un hogar de acogida de Luisiana cuando tenía 3 años en 2015.

Bullock ha acudido al programa de Jada Pinkett Smith, ‘Red Table Talk’, y ha hablado de su experiencia como madre. La estrella comenta que «a veces» ha deseado que el color de la piel de ella y de sus hijos «coincidiera» porque sería «más fácil» que la gente los percibiera como familia.

«A veces he deseado que nuestras pieles coincidieran… así sería más fácil que la gente nos entendiera», admite mientras Jada y su madre Adrienne Banfield-Norris parecen estar de acuerdo.

Entonces la hija de Jada, Willow Smith, interviene y explica: «Es la dinámica madre-hijo. No hay color. No tenemos que poner un color…», pero Bullock le interrumpe y dice: «Tal vez un día eso desaparezca. Tal vez un día podamos ver con otros ojos».

Además, en otra entrevista con The Grio, Bullock ha hablado más sobre el tema de la raza con respecto a sus hijos: «Tengo un hijo afroamericano precioso. A los seis años se puso una sudadera con capucha y le dije: ‘Vamos a tener una conversación. Es diferente para ti. ¿Qué parece que estás haciendo con la sudadera?’ Y el dijo: ‘Bueno, parece que me estoy escondiendo’. ‘¿Tienes algo que ocultar?’ y dijo ‘No’, y le expliqué: ‘Entonces no hace falta que la lleves así fuera de casa'».

«Le dije: ‘La gente tiene miedo y reaccionará ante ti de forma diferente que si fueras un chico blanco’. Y él lo sabe. Les dejo ver todo, les dejo oír y saber todo, verlo todo. No me importa si les asusta porque es mi trabajo hacerles saber que fuera de estas paredes las cosas son diferentes, pero ellos saben lo seguros que están en mi casa», continúa.

La actriz se sincera sobre su miedo al ser madre: «Da miedo ser padre en general. Da miedo pensar que cuando tu hermoso hijo crezca y se convierta en un hombre, alguien no lo va a tratar como tú lo tratas simplemente por el color de su piel».

«Me rompe el corazón. Me llena de rabia. Me da miedo. Pero todo lo que puedo hacer es mi trabajo, protegerlos, e iluminarlos, y mostrarles su poder, mostrarles cómo estar seguros», añade.

También aprovecha para promocionar su última cinta, ‘Imperdonable’, y relacionarla con la realidad: «Pero el sistema no es justo. Esta película es sobre un sistema injusto. ¿Y por qué no se hacen más películas sobre los que no tienen derechos y no han nacido con los lujos que algunos de nosotros hemos tenido la suerte de haber recibido?»

