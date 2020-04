Se amplían los beneficios dispuestos por el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción

Así lo establece el Decreto 376/2020 publicado en el Boletín Oficial del día de hoy.

El Gobierno estableció una serie de medidas de asistencia para empleadores y trabajadores de pymes, además del sector autónomo, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en un paquete que incluye la reducción de aportes patronales y una asignación salarial aportada por el Estado, entre otros puntos.

A través del decreto 376/2020, ampliatorio del 332/2020, que se publica este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dispuso que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), derivado de la emergencia por la pandemia de coronavirus, abarcará la «postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino». Además, habrá un «Salario Complementario», que consiste en la «asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado».

Consultados por neuquen24horas.com, el estudio contable Romero & Ferragut realizó un análisis del Decreto 376/2020 y una breve descripción de las modificaciones que afectan a empleadores y empleados:

1. Salario Complementario: básicamente amplia los beneficios en 2 puntos básicos:

a. Personal alcanzado: amplía la inclusión a todos los trabajadores del sector privado (antes se incluía solo a los que se encontraran bajo Convenio Colectivo de Trabajo y excluía a las empresas con mas de 100 empleados, que debían tramitar el REPRO para acceder a los beneficios).

b. Monto de la Asignación: amplía el monto al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de Febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a $16.875 (SMVM), ni superior a $33.750 (2 SMVM). El Decreto modificado, establecía el límite de 1 SMVM. Asimismo, no hace discriminación entre los empleadores por cantidad de empleados, como sí lo hacía el Decreto modificado (por ejemplo, empresas con mas de 25 empleados, ya no recibían el 100% del SMVM como asignación).

2. Créditos a Costo Financiero Total 0% para Autónomos y Monotributistas:

Pendiente aún de definiciones por parte de la Jefatura de Gabinete y del BCRA, aunque el Decreto establece algunos alcances:

a. Monto Máximo: $150.000, con un límite máximo del 25% del tope de la facturación de la categoría en el caso de Monotributistas. Se adiciona el monto de la cuota del Monotributo o Autónomos según corresponda, que será retenido por ANSES y depositado en AFIP. No da precisiones para el caso de autónomos.

b. Desembolso: 3 cuotas mensuales, iguales y consecutivas y será acreditado en la tarjeta de crédito del Beneficiario conforme regule el BCRA. Nada aclara aún sobre la forma y plazos de devolución.

3. Ampliación del Plazo de reducción de facturación considerado para acceder al beneficio: Ahora se considera la caída de ventas desde el 12/03/2020 (anteriormente se computaba desde el 20/03/2020).

4. Ampliación de los Plazos de Emergencia: ahora se considera para los hechos económicos a partir del 12/03/2020 y hasta el 30/06/2020 (anteriormente sólo 04/2020), delegando en la Jefatura de Gabinete la potestad de ir ampliando o reduciendo la inclusión de actividades, empresas y trabajadores. Para el caso de trabajadores independientes se extiende hasta 10/2020, aunque el aislamiento concluya antes.

El nuevo DNU establece como fecha desde el 12 de marzo y queda abierto hasta el 30 de junio: “ARTÍCULO 13.- El presente decreto resultará de aplicación respecto de los resultados económicos ocurridos a partir del 12 de marzo de 2020. El Jefe de Gabinete de Ministros podrá extender los beneficios previstos en este decreto total o parcialmente, modificando el universo de actividades, empresas y trabajadoras y trabajadores independientes afectados, previa intervención del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN, en función de la evolución de la situación económica, hasta el 30 de junio de 2020, inclusive”.

Comments

comments