Se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Senillosa

Lo informó la intendente de la ciudad, Patricia Fernandez en sus redes sociales.

«Hace tres meses llegó a nuestro país el primer caso de COVID-19, luego a nuestra provincia y así, rodeados con casos positivos en ciudades aledañas. Hoy nos toca anunciar, el primer caso positivo de la localidad». Com estas palabras informó a los senillosenses la noticia.

«La persona contagiada es asintomática, y gracias a Dios no reviste gravedad», indicó en el texto.

«Tengamos fe de que va a ser pasajero y en unos días volvamos a caso 0. No preguntemos quien es, no discriminemos, es un virus que cualquiera puede haber contraído en el transcurso de estos días. Muchos vecinos y vecinas de la localidad trabajan a diario en otras localidades (porque no podemos parar al mundo) entonces no juzguemos tampoco.

Seamos solidarios y sigamos haciendo fuerza como senillosenses que somos» agregó.

La mandataria, pidió además a los vecinos de Senillosa que extremen las medidas de prevención. «No hay que tener miedo, hay que seguir cuidándonos y tomando todas las medidas que se recomiendan constantemente desde nuestro Hospital, desde el Municipio y de todas las instituciones que día a día colaboran para proteger nuestra ciudad», enfatizó.

A continuación detallo las medidas que deben tomarse para evitar la circulación y contagio del virus:

➡️Higienizar manos constantemente.

➡️No compartir mate, vaso, entre otros.

➡️Tapaboca o barbijo SIEMPRE.

➡️No salir de casa si no es por trabajo o fuerza mayor.

➡️Evitar saludó que requiera cualquier tipo de contacto.

➡️Evitar reuniones y visitas.

➡️Desinfectar objetos.

La cantidad de casos en aislamiento en la localidad, es de 27 y los casos sospechosos hasta el momento, son 6.

