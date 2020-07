Segunda ola de coronavirus: Barcelona inició el confinamiento voluntario de cuatro millones de personas

La nueva cuarentena durará 15 días y no será obligatoria así que el Gobierno regional de Cataluña dejó en manos de los ciudadanos la responsabilidad de no salir de casa a no ser que sea “estrictamente” necesario.

Los contagios se aceleraron en las últimas semanas pero el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que se trata de una transmisión comunitaria, y que la situación en no se puede calificar de nueva ola de Covid-19.

Barcelona y su área metropolitana es la zona más poblada de Cataluña y concentra casi el 70% de los nuevos casos diagnosticados en esa región.

Según los últimos datos difundidos por el Departamento de Salud catalán, el número total de casos positivos acumulados desde el inicio de la pandemia en Cataluña asciende a 80.706, lo que supone 1.111 nuevos con respecto a la cifra del jueves, superando por primera vez la barrera de los 80.000 infectados.

De esos 1.111 nuevos positivos, 772 corresponden a Barcelona y su área metropolitana.

Las restricciones, que se extienden también a la ciudad de Lleida y su comarca y a otras zonas de la región, son las mismas que ya se habían impuesto en L”Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña y colindante con Barcelona.

El Ministerio español de Sanidad notificó este viernes 628 nuevos contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, en todo el país la cifra más alta desde el fin del estado de alarma y similar a las registradas a comienzos de mayo.

En total son 5.965 los casos diagnosticados en los últimos siete días.

Casi 30.000 personas han fallecido en España desde el inicio de la pandemia y el número de contagios supera los 257.000.

