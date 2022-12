Selección Argentina: en la espera por Di María, los riesgos de Australia y el agradecimiento a los hinchas

El DT de la Albiceleste habló en conferencia de prensa, previo al cruce de octavos de final. La práctica de esta tarde será clave para definir el equipo.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del duelo de mañana de la Selección Argentina contra Australia, por un lugar en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Fiel a su estilo, no confirmó el equipo, avisó que aguardará por Ángel Di María y llevó tranquilidad con Marcos Acuña.

«Ayer fue día de recuperación para la mayoría, por eso el entrenamiento de ayer fue de analizar a Australia. En el entrenamiento de esta tarde tendremos un panorama más claro. Después de la práctica decidiremos el equipo, según la evolución de Ángel (Di María) y de otros jugadores. Si está bien, jugará. El Huevo Acuña salió porque tenía amarilla, pero está bien», confirmó Scaloni.

Sobre el rival en octavos de final comentó que «Australia es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos», y agregó: «igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse porque es a todo o nada».

Finalmente dedicó unas palabras de aliento a los hinchas de la Selección: «La hinchada argentina siempre se hace notar, eso pasó históricamente. Estamos eternamente agradecidos porque el clima es muy lindo. Ojalá mañana tengamos el mismo clima que con Polonia porque fue como jugar en Argentina. Desde hace años la camiseta de la Selección transmite a lo largo del mundo una locura, porque tuvimos a Diego (Maradona), ahora tenemos a Leo (Messi). Nos pone contentos que haya gente en Bangladesh y en tantos otros lugares haciendo fuerza por nosotros. Gracias a la gente de Bangladesh».

El DT argentino finalizó expresando ánimos y tranquilidad, como de costumbre. «Vamos a dejar hasta la última gota de sudor en este Mundial. Sabemos la dificultad que tiene, que al final es fútbol y hay equipos muy preparados».

Comments

comments