Senillosa: La intendenta Fernández desmintió versiones del intendente electo

Sostuvo que el mandatario electo no puede desconocer cuestiones administrativas vinculadas debido a su pertenencia a la gestión en curso de la que formó parte. Asimismo, indicó que la municipalidad no fue invitada al acto de entrega de herramientas a microemprendedores. Finalmente, aseguró que Páez fue convocado a la mesa de transición y que no participó.

La intendenta actual de Senillosa, Patricia Fernández, salió al paso de las declaraciones realizadas por el intendente electo, Lucas Páez, en los medios de comunicación. Fernández desmintió categóricamente las afirmaciones de Páez y defendió la gestión en curso, a la vez que expresó su sorpresa ante las críticas vertidas por el nuevo líder municipal.

Fernández comenzó por señalar que Páez, en su calidad de ex funcionario de su administración, no debería desconocer los procedimientos administrativos relacionados con el otorgamiento de tenencias de tierras. Según la intendenta en funciones, estos procedimientos no requieren autorización del Concejo Deliberante, a menos que se trate de ventas de tierras, y se han otorgado con el objetivo de impulsar proyectos productivos y apoyar a emprendedores locales.

En relación a la ausencia de la Municipalidad de Senillosa en el acto de entrega de herramientas a microemprendedores, Fernández aclaró que no recibieron ninguna invitación para dicho evento, lo que considera una falta de respeto a la institucionalidad del municipio. Sin embargo, destacó que la intendenta interina, María Navarro, estuvo presente en representación del municipio gracias a una invitación del Gobernador Omar Gutiérrez.

Además, la intendenta en funciones mencionó que hace unos meses el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, invitó tanto al intendente electo como a ella misma a una reunión para coordinar y planificar acciones conjuntas, pero Páez no asistió. Fernández calificó esto como una falta de compromiso y contradicción con las declaraciones de Páez sobre la falta de comunicación y compromiso por parte de la gestión actual.

En sus declaraciones finales, Patricia Fernández enfatizó su indignación ante lo que considera información incorrecta proporcionada por el intendente electo a la ciudadanía. «El intendente electo Lucas Páez no solamente falta a la verdad con sus publicaciones, sino que mal informa a la ciudadanía, y eso me indigna», concluyó la intendenta.

