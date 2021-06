Si querés donar sangre te decimos dónde podes hacerlo

Hay ocho puntos fijos para donar sangre en toda la provincia, a los que se suman las colectas externas que se organizan con frecuencia en distintos espacios.

El Ministerio de Salud de la provincia promueve la donación voluntaria y habitual de sangre con ocho puntos fijos en toda la provincia a fin de asegurar la autosuficiencia de sangre de manera segura, eficiente y con máximos estándares de calidad. La Red Provincial de Hemoterapia, coordinada por el Centro Regional de Hemoterapia (CRH), cuenta con ocho nodos que de manera integral sostienen un trabajo permanente –incluso en el contexto de pandemia– para garantizar que la donación de sangre sea un proceso seguro en estos puntos y en todas las colectas externas que se organizan.

El objetivo central es que todos aquellos neuquinos y neuquinas que requieran una intervención o tratamiento con algún componente de la sangre, cuenten con este insumo que no se puede fabricar de manera artificial y que solo se obtiene mediante la solidaridad de los donantes.

En la ciudad de Neuquén se puede donar en el Centro Regional de Hemoterapia (CRH), ubicado en Planas 1915, solicitando un turno al 299-4481213/4482595 o al 299155087107. También en el Hospital Heller, ubicado en calles Godoy y Lighuen, al 299-4490708.

Para donar en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, ubicado en Avenida San Martín 381, comunicarse al 02972-427211 interno 228.

En el hospital de Junín de los Andes, Avenida Antártida Argentina 150, solicitando un turno al 299-6137128 o al 2972-491559 interno 160.

En el Hospital Jorge Juan Pose de la localidad de Zapala, ubicado Luis Monti 155, comunicarse al 02942-431555 Interno 130.

En el Hospital Natalio Burn de Centenario, en Avenida del Libertador 700, solicitando un turno al 4897890 o 4898862 interno 229 o 245.

Para donar sangre en el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul, ubicado en Avenida Schreiberg 1150, comunicarse al 4962662 o al 4964970 interno 3211.

Mientras que en el norte de la provincia se puede solicitar turno para donar en el Hospital Gregorio Álvarez de la localidad de Chos Malal, en Avenida Estanislao Flores 650, al 2942-539312.

Todas aquellas personas interesadas en ser donantes voluntarias, pueden consultar telefónicamente a estos lugares.

Ser donante voluntario de sangre

El hecho de que las personas se acerquen de forma voluntaria y frecuente a donar sangre tiene múltiples beneficios: contar con sangre segura, ya que la sangre del donante voluntario es analizada cada vez que este realiza una donación; que haya disponibilidad de sangre permanentemente; y evitar que el paciente o su entorno deban encontrar donantes ante la realización de un tratamiento o intervención.

Pueden donar las personas:

-Entre 16 y 65 años de edad (entre 16 y 18 con autorización de padres/tutor).

-Con un peso superior a los 50 kilos

-Que tengan buena salud.

-Que no hayan donado sangre en los últimos 2 meses.

-Que no tengan tatuajes y/o perforaciones con un tiempo menor a un año.

-El día de la extracción no debe estar en ayunas, se aconseja ingerir un desayuno liviano, y presentarse al horario

asignado con documento de identidad.

Comments

comments