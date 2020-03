Sofía «Jujuy» Jiménez y habló de los rumores de crisis con Delpo

La modelo se refirió a las últimas versiones y las desmintió.

La modelo se refirió a las versiones de distancia en la pareja, de acuerdo a lo que contó Rodrigo Lussich en Intrusos. «Voy a escribir este mensaje porque me explotó el celu. Entiendo y agradezco la intención de ir a la fuente. No estamos separados», dijo la diosa en su descargo.

«Llegamos juntos de Miami hace doce días y estamos haciendo la cuarentena juntos», aclaró Jujuy.

En el programa de Jorge Rial, Lussich aseguró que los indicios comenzaron en las redes sociales: pocas publicaciones juntos y cero likes.

Lo cierto es que, aunque no comparte imágenes con el deportista, muestra a diario las riquísimas cenas con las que las deleita. Hace ya varios meses que la modelo confesó que desea cuidar su relación de la exposición mediática. «Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado. Resguardarme fue un acto de prudencia y de respeto», dijo en ese entonces el programa radial «Por si las moscas».

