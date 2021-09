Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, solicita el cambio legal de su nombre ante los tribunales

La hija en común de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, acaba de solicitar en un tribunal de Los Ángeles poder cambiarse legalmente el apellido.

Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron en el rodaje de ‘Two Much’ en 1995. En aquel entonces ambos estaban casados con otras personas, Banderas con Ana Leza, y Griffith con Don Johnson, con quien tiene una hija que también es actriz: Dakota Johnson. Banderas y Griffith tuvieron a su primera y única hija en 1996, y se llama Stella del Carmen Banderas Griffith, al menos hasta ahora.

Stella ha tenido la suerte de conocer a fondo dos culturas distintas, la española por parte de padre, y la norteamericana por parte de madre. Es más, la joven siempre ha demostrado sentirse orgullosa de pertenecer a ambos lugares, y se siente particularmente unida a España, especialmente a Málaga, lugar de nacimiento de su padre.

Aparte de haber participado en proyectos de modelaje y de cinematografía, la hija de Banderas también decidió sacar su propia línea de perfumes: ‘Lightbound’, que además parece estar inspirada en la Semana Santa malagueña. Stella admitió que desde el divorcio de sus padres en 2015, había desconectado un poco con España pero, al final, es lo que sirvió de inspiración para este proyecto.

Hace poco también hemos visto a Stella acompañar a su padre al Festival de Cine de San Sebastián, donde Banderas aseguró estar «encantado de disfrutar con su hija», con un gesto de lo más orgulloso y dándole un beso en la mejilla ante las cámaras. A los dos se les vio muy felices en la alfombra ya que paseaban abrazados y sonrientes.

Pero ahora, según The Blast, se ha conocido que la hija de Banderas y Griffith, con 25 años, ha solicitado cambiar su nombre legal y eliminar ‘Griffith’ de sus apellidos. La joven ha pedido al tribunal de Los Ángeles cambiar su nombre a Stella del Carmen Banderas.

Esta decisión no parece ser fruto de ningún drama, es más, a pesar del divorcio, los padres de Stella tienen una de las mejores relaciones de Hollywood porque la pareja supo mantener su amistad por el bien de la familia. En la petición, Stella del Carmen apunta: «Solo quiero acortar mi nombre, quitando el segundo apellido extra. Además, yo normalmente no uso Griffith cuando me refiero a mí misma o en documentos. Así que quitarme el nombre encajaría con mi uso normal». Una decisión entendible dada la longitud de su nombre para un país como Estados Unidos, donde el apellido de la madre siempre se pierde.

Stella tiene una hermana y un hermano de madre, la actriz de ‘Cincuenta sombras de Grey’, Dakota Johnson, y Alexander Bauer. Y todos mantienen una relación sana y cercana como se puede observar cada vez que están juntos.

