Subió 21% la paritaria de Comercio y el acuerdo salarial de 2020 cerró en 35%

Será en tres cuotas consecutivas no remunerativas. Además, continuarán percibiendo el bono de $5000 mensuales durante el primer trimestre. Ambos beneficios serán incorporados a los básicos en abril.

Trabajadores de Comercio cerraron este jueves la revisión del acuerdo paritario 2020, con un aumento del 21% no remunerativo en tres cuotas y una suma de $5000 mensuales, también no remunerativos, durante el primer trimestre. Ambos beneficios se incorporarán a los sueldos básicos a partir de abril. Sumados a la primera parte del convenio, cerraron el año con una mejora del 35%, perdiendo poco más de un punto frente a la inflación del 36,1%.

Las negociaciones paritarias 2021 se iniciarán en abril. El Gobierno busca ponerle un tope a estos acuerdos, en torno del 30%, por encima de la inflación proyectada en el Presupuesto, que es del 29%. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que “son detalles que se van a conocer más adelante, que se están conversando en diferentes ámbitos”, pero aseguró que el objetivo es que el salario real “le gane a la inflación”.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) liderada por Armando Cavalieri había iniciado las negociaciones con un pedido de recomposición salarial del 25%, pero finalmente arribó a un acuerdo por el 21%. La forma de pago será un 7% retroactivo no remunerativo a enero; un 14% con los salarios de febrero y un 21% desde marzo. A partir de abril, ese 21% pasará a formar parte de los salarios básicos.

Además, convinieron mantener durante el primer trimestre el cobro de los $5000 no remunerativos mensuales que habían sido otorgados en octubre. También a partir de abril se incorporarán a los sueldos básicos en dos tramos. Los primeros $2500 en ese mes y otra suma igual a partir de mayo. De esta manera, el aumento de 2020 totalizará un 35%, con un salario básico de convenio de $60.513.

En sintonía con la actividad económica aun afectada por la crisis generada a partir de la pandemia de coronavirus, también resolvieron “prorrogar en idénticos términos y condiciones, para enero, febrero y marzo de 2021, el Convenio de Emergencia por suspensión de actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva”, explicó la Cámara Argentina de Comercio (CAC), una de las entidades empresarias firmantes.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también selló el acuerdo. Según explicó a sus asociados, el 21% inicial de aumento, al ser no remunerativo, “la incidencia que tiene sobre el costo del empleador (entendido como el salario básico y las contribuciones patronales) no es del 21% sino del 17,9%. A la vez, al no estar sujeta a ningún adicional, la incidencia efectiva sobre el costo del empleador resulta aún menor que el 17,9% (dependiendo el porcentaje concreto del caso en cuestión)”.

Punto por punto, cómo se pagará el aumento:

-7% no remunerativo retroactivo a los sueldos de enero

-14% no remunerativo con los sueldos de febrero

-21% no remunerativo con los sueldos de marzo

-El 21% se incorpora a los básicos a partir de abril

-$5000 no remunerativos mensuales en enero, febrero y marzo

-$2500 se incorporan a los salarios básicos partir de abril

-Otros $2500 se incorporan a los salarios básicos partir de mayo

Comments

comments