Tarjeta Actual: empleados amenazados y sin cobro de sueldo

Este mes se cumplió un año del polémico accionar por parte del dueño de la empresa Actual SA. al inventar causas de despido injustificadas para evitar el pago de indemnizaciones a más de una decena de familias. Los empleados que continuaron en sus puestos de trabajo denuncian amenazas y la falta del cobro de sus sueldos.

A mediados del año 2019 la empresa Actual SA. cambió de dueño y quedó a cargo del Sr. Mariano Bergesio, quien también es dueño de un Estudio Jurídico en Buenos Aires que lleva su nombre. Desde entonces, las irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones como empleador y el reiterado ataque a los derechos de los trabajadores se han vuelto una costumbre que parece ser totalmente impune.

En mayo de 2020, al poco tiempo de declararse el confinamiento total por la pandemia de Covid-19, más de una decena de familias quedaron sin trabajo luego de que se les inventaran causas de despido sin fundamento para evitar el pago de indemnizaciones. Luego de que la primicia haya salido a la luz por nuestro medio, las repercusiones en las provincias de Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Córdoba, condujeron a que la empresa reconociera su ilegal proceder y depositaran en las cuentas de algunos damnificados tan solo la mitad del importe que les correspondía, dejando a otros sin respuesta alguna.

Por otra parte, un centenar de clientes denunciaron que se les habían generando deudas inexistentes en sus cuentas y que se les estaba obligando a pagarlas con la amenaza de que se les iniciaría una causa judicial por mora. Sin embargo, según los propios empleados esto continúa sucediendo y por el momento los responsables no han brindado solución alguna.

Esta semana trascendió que los trabajadores no cobran sus sueldos desde abril y que tampoco se les pagan los aportes desde el año pasado, dejándolos sin obra social ni ART. Denuncian también que las encargadas del pago de haberes, Joana Tapia (contadora) y Jesica Bustos (área de RRHH), sancionan y aperciben a quienes consultan al respecto, respaldando de esta manera al empresario Mariano Bergesio que tampoco da autorización para el pago de sueldos.

Son más de 60 familias de las ciudades de Neuquén, Cipolletti, General Roca, Cutral Co, Viedma, Ushuaia, Río Cuarto, Zapala, entre otras, las damnificadas en este tiempo de crisis económica y sanitaria en el país. «Mariano Bergesio desapareció por completo», aseguran los empleados. «La contadora Joana Tapia y Jessica Bustos de RRHH no dan ningún tipo de solución, mientras que siguen aprobando préstamos a los clientes», aseguró uno de los operadores que se animó a romper el silencio a pesar de las amenazas recibidas desde la empresa. «La persecución, hostigamiento y maltratos por parte de la supervisora Natalia Soledad Gil, y del señor Ricardo Cabral (Abogado) desde Buenos Aires es constante», continuó, y no descartan hacer un paro en todas las filiales para manifestarse en las calles. «No nos dejan ejercer el derecho que tenemos como trabajadores a reclamar. En dos sucursales cortaron la luz por falta de pago y en otras han dejado de pagar el alquiler», mencionaron los afectados.

Al momento, continúan sin saber cuándo recibirán sus respectivos cobros y analizan tomar medidas contra la aparente impunidad con que operan los responsables de la financiera; sin embargo, Actual sigue vendiendo préstamos a través de la filial UPCN ubicada en calle Salta 395.

