Tiene 17 años, es argentina, y fue elegida entre los mejores estudiantes del mundo

La joven participará por un premio de U$D 100.000 dólares correspondiente al Global Student Prize. Actualmente cursa el quinto año en una escuela secundaria de Misiones.

Victoria Rojas de 17 años, fue seleccionada de entre 3.851 estudiantes de todo el mundo, para competir entre los 50 finalistas del Global Student Prize. El reconocimiento destaca a los alumnos que logren un impacto real en la sociedad.

En el caso de la joven argentina, fue la creadora de varios proyectos, entre ellos la red Innovaty. Según explicó Victoria al Diario La Nación, se trata de una «red de jóvenes que busca impulsar agentes transformadores y disminuir la barrera de la desinformación», y continúa explicando que «hay muchos chicos que quieren mejorar su entorno y no saben bien cómo… muchas veces no se sabe que hay un mundo de becas que no conocemos. Queremos dar a conocer estas oportunidades y acompañarlos en el proceso.»

Los demás finalistas de Latinoamérica son oriundos de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil, México y República Dominicana. En 2022 el ganador presentó un dron detector de minas en el que había trabajado durante 8 años; ¿de quién se trata?, justamente de un adolescente ucraniano que continuó sus estudios desde un sótano como refugiado por la invasión rusa, Igor Klymenko.

