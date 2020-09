Tiene tres denuncias por violencia de género y atacó nuevamente con total impunidad

Ocurrió aproximadamente a las 00.15hs de la madrugada de ayer, y vecinos reclaman por el lento accionar de la policía. Según la víctima, el agresor ya había sido denunciado en tres oportunidades por violencia de género.

En la madrugada de ayer, aproximadamente a las 00.15hs en el barrio Almafuerte 2 del oeste neuquino, ocurrió un hecho de violencia de género en la vía pública. Una joven fue atacada por su ex pareja con golpes de puño y una botella de vidrio en la calle Lago Viedma, en cercanías del Salón de Usos Múltiples del lugar.

Ante los gritos y pedidos de ayuda, un joven que volvía de su trabajo se acercó inmediatamente a socorrerla mientras que el atacante escapaba en un Volkswagen Gol de color gris. La policía recibió el aviso de lo ocurrido y aseguraron que se acercarían al lugar a la brevedad, pero eso nunca sucedió.

«No coincidíamos con las indicaciones», respondieron desde la comisaría al recibir el reclamo impotente de los vecinos. La chica fue acompañada hasta su casa y aseguró que hizo denuncias contra el agresor en tres oportunidades sin efecto alguno. «Me derivaron el llamado con mando y les dije que todos estábamos ya en nuestras casas porque no había aparecido ningún móvil. Me preguntaron si la joven quería hacer alguna declaración y al mencionarles que ya se había denunciado a la misma persona varias veces se quedaron callados y me volvieron a responder», explicó Santiago, quien fue el primero en acercarse a ayudar.

Lo cierto es que la falta de accionar por parte de la policía posibilita que el atacante continúe libre y la seguridad de los vecinos de Almafuerte no esté garantizada. Los hechos delictivos continúan en aumento al igual que el descontento de la gente que pide mayor circulación policial.

