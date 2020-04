Tom Hanks sorprendió a un niño al que le hacen bullying por llamarse Corona

El actor, que junto a su esposa logró superar el coronavirus tras haberse contagiado, tuvo un emotivo gesto con el pequeño.

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson se habían trasladado a Australia por las grabaciones de una nueva producción cuando se contagiaron de coronavirus.

Hubo mucha preocupación de parte de los fans del actor por conocer su estado de salud, pero felizmente el ganador del Óscar reaccionó de manera favorable y logró superar la enfermedad que mantiene en vilo al mundo.

Entre los miles de mensajes de apoyo que recibió se destacó la carta de un nene australiano, que se la hizo llegar a Hanks y a su esposa para desearles una pronta recuperación y además les contó que en el colegio sus compañeros le hacían bullying por llamarse Corona De Vries.

El niño era objeto de burlas por su nombre, a raíz de la pandemia que se desató. “Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así”, contó en la misiva con fecha del 6 de abril, según expuso el Canal 9 de la televisión australiana, que ayudó al hacer de intermediario entre ambos.

Hanks, quien ya se encuentra en Estados Unidos tras superar la enfermedad, le agradeció sus buenos deseos y le respondió que “aunque ya no estoy enfermo, el recibir tu carta me hizo sentir mucho mejor”. “Sabes que eres la única persona que conozco que se llama Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona”, agregó.

Pero el tierno gesto del actor no quedó ahí. Además, le regaló su antigua máquina de escribir de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc. “Pienso que esta máquina de escribir es adecuada para ti (…) Pregúntale a un adulto cómo funciona. Y úsala para escribirme”, le dijo. “Tienes un amigo en mí”, añadió, en alusión a la canción de la película animada Toy Story.

El nene se mostró muy contento por la respuesta del galardonado actor y no dudó en manifestar su emoción por la máquina de escribir: “Es genial (…) es tan vieja que debe haber pertenecido a alguien antes de que se la dieran a Tom Hanks”.

