Tras la ola de contagios cambian al jefe de Policía de Balsa Las Perlas

El oficial principal que fue nombrado en su lugar, pertenecía a la Comisaría 24 y será el jefe hasta fin de año.

La decisión de nombrar a otro jefe de Policía en la subcomisaría de Balsa las Perlas, tiene directa relación al brote de coronavirus y su impacto en distintas localidades de la región. Será en reemplazo del efectivo que la conducía y dio positivo, a partir de lo cual otros agentes y contactos estrechos se contagiaron el virus.

El oficial principal Alejandro Rivas, fue nombrado como nuevo jefe hasta fin del corriente año. Cumplía servicio en la Comisaría 24 del barrio Don Bosco hasta su nueva designación.

La investigación administrativa interna que se le inició al jefe anterior de la unidad todavía no concluye. No obstante ello, las autoridades sanitarias probaron en su momento que no se cumplieron todas las medidas de prevención.

