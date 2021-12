Un ex Gran Hermano disparó fuerte: «Fue un calvario, hubo maltratos y abusos»

Un ex Gran Hermano hizo una grave denuncia contra el reality y reveló que hubo «abusos y maltratos» de todo tipo. «Para mí fue un calvario», admitió.

Si bien la última emisión de Gran Hermano Argentina (Telefe y América TV) fue en 2016, el éxito rotundo que tuvo en cuanto al rating hace que aún en la actualidad se siga hablando del programa y que continúen las repercusiones en la pantalla chica nacional.

En esta oportunidad, el que habló al respecto fue Emanuel Di Gioia, quien participó de la edición de 2011 y fue realmente lapidario con respecto al reality show que comandó el encendido general en el país durante tanto tiempo. En la entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), el joven no tuvo ningún tipo de filtro a la hora de declarar y destrozó a aquel ciclo al revelar situaciones que ocurrían en la interna y que no se conocían demasiado hasta el momento.

«Hubo maltratos, abusos y todo lo que te imagines. Fue un mal momento mío, fue una injusticia que se estaba viviendo en el juego. Ahí estuve realmente mal…. La injusticia más grosa fue cuando entraron Cristian U y otros chicos más. Nosotros teníamos un reglamento y cuando eso no se cumple, ahí vos te ponés mal. Rompés todo o te la morfás», aseguró Emanuel.

Y siguió, contundente: «A Cristian U le abrían el confesionario más de 10 o 15 veces al día y a nosotros no. Ahí adentro te sentís destratado, querés que todos tengan el mismo derecho y ahí me di cuenta de que querían que fuera el personaje que ganara el programa. Fue como vivir en una cárcel… Una cárcel vip, viví un infierno”.

Luego de remarcar que fue injusto cómo la producción se manejó con Cristian U, el exparticipante volvió a referirse al suicidio de su excompañera.

«Para mí, Gran hermano fue un calvario y entiendo que para parte del ciclo también. Yo hace un rato te nombré a Rocio Gancedo que terminó suicidándose. Le afectó tanto el juego y perder el protagonismo en la vida que se tiró de un balcón por un juego de mierd…», sentenció.

