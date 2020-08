Una foto de los hijos de Marcelo Tinelli causa misterio en las redes

Cande posó con sus hermanos e hizo un anuncio que genera incertidumbre.

Son días de cambios para la familia Tinelli, ya que luego de varios rumores se confirmó la reconciliación entre Marcelo y Guillermina Valdés, pero ahora, una misteriosa foto protagonizada por cuatro de sus cinco hijos le abrió la puerta a la incertidumbre y generó expectativa en las redes sociales.

Candelaria, quien cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, compartió una postal en esta plataforma y la acompañó por una frase que cosechó mucha intriga. “Se viene algo tremendo e inesperado”, anunció la cantante en la postal donde se la ve junto a Micaela, Francisco y Juana dentro de un ascensor, y todos utilizando su correspondiente tapaboca.

Entre muchos “me gusta” y emojis de corazones por parte de varios usuarios, Connie Ansaldi le comentó a Lelé si se viene un reality de televisión al estilo de la familia Kardashian, ya que escribió ‘Keeping up with the Tinellis’.

Sin embargo, Cande Tinelli pareció descartar esa opción, debido a que respondió con una carcajada y aseguró que “se desmayaría”.

Por su lado, Mica y Juanita también difundieron la misma imagen en sus respectivas cuentas. La novia del futbolista de Boca Juniors, Lisandro López, lo hizo con unos corazones, mientras que la más joven escribió un cariñoso mensaje para sus hermanos en sus stories: “Mi vida entera”.

El tiempo dirá qué proyecto tienen entre manos los hijos de Marcelo Tinelli, y si también formará parte el más pequeño de ellos, Lorenzo, más conocido como Lolo, quien justamente es el fruto del amor entre el conductor de Showmatch y Guillermina.

Casualmente, semanas atrás el empresario fue consultado por uno de sus seguidores sobre si alguno de sus hijos podría reemplazarlo al frente de su programa. «Sería un batacazo», afirmó el presidente de San Lorenzo de Almagro.

