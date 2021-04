Una mujer denunció en un centro de vacunación que fue secuestrada por su hija

Fue en México. La víctima escribió una desgarradora carta pidiendo ayuda y contando que sus familiares la tenían encerrada y viviendo en condiciones deplorables.

Para esta mujer ir a vacunarse contra el coronavirus no fue solo una esperanza en la lucha contra la pandemia sino también el pasaje a su libertad. En una desgarradora carta escribió: “Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo”. El mensaje lo firmó Caralampia, de 85 años, en un centro de vacunación en México.

“Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía el papel que le entregó a la enfermera que le puso la vacuna.

En la misma nota, la abuela anotó su nombre y apellido y el de sus familiares que la tenían retenida. La terrible situación se vivió el domingo 4 de abril en la Escuela Vocacional N°7 en la alcaidía de Iztapalapa, ciudad de México.

La enfermera entregó la carta a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que custodiaban el lugar y así lograron detener a los presuntos secuestradores. La mujer, Laura, de 39 años, quien fue identificada como la hija de la denunciante, y su yerno, Ramón de 59 años, fueron llevados ante Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica y realizará las indagatorias pertinentes.

El martes, México registró 1247 contagios y desde que empezó la pandemia, el número asciende a casi dos millones y medio de casos confirmados. En las últimas 24 horas hubo 399 muertes por covid, 252 más que el día anterior. Las cifras fueron confirmadas por las autoridades sanitarias durante una conferencia de prensa.

Según informó el diario El Universal, con estos números, México ocupa el decimocuarto lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil.

No obstante, la cifra oficial de muertes puede ser mucho mayor, ya que el 28 de marzo el propio Gobierno federal informó en su reporte más actualizado sobre el “exceso de mortalidad” que el país había registrado 294.287 muertes asociadas a la covid hasta el 13 de febrero, después de estudiar actas de defunción.

El programa de vacunación contempla por ahora a los adultos mayores de 60 años, al personal médico y educativo. Hasta el momento recibió 14.222.950 dosis de cinco distintas farmacéuticas, además el laboratorio Drugmex envasó en el país 940.470 dosis de la vacuna CanSino Biologics para un total de 15.163.420 dosis.

