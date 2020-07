Ushuaia: misterio por casos de Covid-19 en buque pesquero que estuvo 35 días en altamar

Las autoridades sanitarias confirmaron el contagio masivo de 57 tripulantes. Dos fueron internados.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego reveló que 57 de los 61 tripulantes del buque pesquero “Echizen Maru” dieron positivo por coronavirus y permanecen aislados en la embarcación, en el puerto de Ushuaia.

“De las 61 muestras ya tenemos 57 confirmadas como positivas y esto se suma a los resultados que habíamos obtenido ayer de los primeros siete casos confirmados. Los 57 infectados están aislados y estamos haciendo los controles a bordo”, indicaron.

“Todos los tripulantes van a permanecer aislados en el barco y no hay forma que desciendan debido al cordón sanitario realizado por Prefectura. No sube nadie que no sea personal médico y no va a descender nadie del barco”, afirmaron desde la cartera de Salud al portal Ushuaia 24.

Por otra parte, detallaron que continúa la investigación epidemiológica para determinar cuál fue la vía de entrada del virus.

Cabe recordar que antes de viajar hacia Ushuaia, vía aérea, se les hicieron los hisopados y todos arrojaron negativo de Covid-19, del mismo modo cumplieron los 14 días de aislamiento obligatorio en la capital provincial antes de embarcar.

