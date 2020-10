Valeria Lynch hablo sobre el conflicto con Patricia Sosa

La cantante dialogó con Andy Kusnetzoff sobre su pelea con la esposa de Oscar Mediavilla.

Valeria Lynch y Patricia Sosa tuvieron un fuerte enfrentamiento en las últimas semanas. El conflicto se desencadenó cuando la cantante soprano reprogramó su show vía streaming para el mismo día de su colega, decisión que causo tensión y malestar entre las cantantes. Después de varias declaraciones cruzadas, que comenzaron con la nota que Sosa hizo con varios medios, Lynch hizo su descargo en su visita a «PH Podemos hablar».

Todo surgió cuando Andy Kusnetzoff se sinceró sobre lo sucedido y aseguró: «Me dolió la pelea». Ni bien escuchó las palabras del conductor, Valeria Lynch entregó su versión de los hechos. «Yo decía lo mismo, yo no me peleé con ella, ella se desentendió. Estuvo desinformada de todo lo que pasó. Yo se lo dije en dos WhatsApp, en el de ella y en el de su marido Oscar Mediavilla. Me bloquearon y nunca escucharon la propuesta que tenía para hacerles», dijo en primer lugar.

Consultada sobre el inicio del conflicto, la cantante explicó: «Yo la llamé a ella. La plataforma fue la que me dio la fecha. El sábado, yo lo hacía con Mariano Martínez porque no había protocolo para todos los músicos. Lo hice en el living de mi casa con él. Hicimos un gran show. Se cae la plataforma, colapsa por la cantidad de gente que había».

Sin escatimar en sus dichos, Valeria Lynch siguió con su descargo. «El señor de la plataforma dijo ‘no volvemos’. El sábado siguiente, Mariano hacía Cosquín Rock, entonces nos proponen el viernes. Yo digo ‘dale, ya está’. Y, pienso: ‘¿Patricia cuándo está?’ Era el mismo día. La llamo al otro día temprano a la mañana, le digo ‘vamos a solucionarlo de alguna manera, quédate tranquila, dame un tiempo y vemos cómo lo solucionamos’. Lo pensé durante toda la tarde. Se nos ocurrió hacer nuestro show una hora antes, sacar temas para no pisarnos con ella, y hasta habíamos pensado en potenciarnos y cantar juntas, era la misma plataforma», expresó.

Por último, la artista caracterizó a Patricia Sosa y Oscar Mediavilla de «infantiles». «Esa propuesta se la hice a la nada porque hizo algo tan infantil como un bloqueo», sostuvo. Asimismo, Valeria Lynch se mostró disconforme por una mala actitud de Sosa. «No me gustó que me pasara factura en vivo en los programas de televisión. Yo la quiero, de un día para el otro no dejo de querer a una persona. Pero no me pases factura diciendo que viniste al velorio de mi mamá. Si sos amiga no pasás factura de eso. Esa actitud no me la banco, no me gusta. La quiero, pero para mí: punto final», declaró. Para cerrar el tema, la rubia se refirió a la posibilidad de tomar un café con Patricia. «Dios dirá. Post Covid-19 puede ser», afirmó.

