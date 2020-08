Vicky Xipolitakis se comió un canje antes de hacer la publicidad

Ángel De Brito disparó contra Vicky Xipolitakis después de que no cumpliera con su parte en uno de sus polémicos canjes.

Los seguidores de Vicky Xipolitakis saben que la mediática pasa gran parte de su día agradeciendo canjes a través de sus historias de Instagram. Estos canjes van desde alimentos como verduras, hasta otros objetos más grandes, como muebles. Nadie se esperó que fuera la misma Vicky quien pidiera los canjes, ya que normalmente, son las marcas las que buscan a los famosos para publicitar sus productos.

En «Los ángeles de la mañana» viralizaron algunos chats y audios de la griega pidiendo productos a cambio de una publicidad en sus historias de Instagram. Con el transcurso de la semana fueron llegando nuevos audios al programa, que no dudó en hacerlos públicos. Uno de los más impactantes, fue un pedido a una pastelería. Vicky pidió una torta y se la comió antes de agradecer por el producto en sus redes.

Vicky no cumplió con su parte del trato, y en lugar de promocionar una foto o video de la torta, publicó una captura del perfil de la pastelería. En el audio lo explicaba así: «Te soy sincera, empecé a comer todo lo de arriba. Y no daba para mostrarlo. Lo quise mostrar y quedó medio desprolijo pero me tenté. No aguanté y le empecé a dar», decía la mediática. Esto fue publicado en «LAM». Las angelitas y De Brito no podían creer lo que escuchaban.

El conductor fue el primero en disparar contra Xipolitakis. «Bueno, esto ya es el colmo. Se morfó la torta, muerta de hambre, antes de agradecer. ¿Qué importa que se tentara? ¡Posteá el chivo! Vicky te queremos pero es de cuarta lo que estás haciendo. Bueno, no sé si te queremos, pero es de cuarta lo que hacés», dijo Ángel De Brito. Evidentemente no le tienen mucho cariño. Pero el audio de la griega indignó a varios televidentes.

Más tarde, dieron a conocer otros de los audios de la griega. Vicky Xipolitakis recorrió varios perfiles de Instagram buscando un canje por un frizzer y una pantalla de 40 pulgadas. Es obvio que Vicky no está pasando por su mejor momento económico. De Brito no podía creer lo que escuchaba. La mediática aseguraba necesitarla de manera «urgente». «¡Ya me da pena! Una pantalla de 40 urgente. ¿Cuál será la urgencia de tener una pantalla de 40 pulgadas?», preguntó el conductor.

