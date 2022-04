Visita del presidente chileno y polémico cruce con un diputado neuquino

El cruce se dio en las redes sociales, luego de algunas frases utilizadas por el mandatario chileno en su visita al país.

El pasado domingo arribó al país el nuevo electo presidente chileno, Gabriel Boric, en el marco de su primera visita de Estado como mandatario. Inmediatamente el lunes tuvo lugar la reunión con el presidente Alberto Fernández, de la cual ambos quedaron al parecer muy satisfechos.

Por su parte, Boric aseguró que su intención es “profundizar la relación con el pueblo hermano de la Argentina”, al firmar una serie de convenios con Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada. “Estoy feliz de estar en Argentina, república hermana. Queremos tener la mejor relación no sólo entre los pueblos, sino entre los Gobiernos. Hemos tenido buenas conversaciones con Alberto Fernández y tenemos visiones de mundo con muchos puntos en común, donde la importancia de la transformación de la sociedad en función de la igualdad social es algo que nos mueve”, sostuvo.

Además, el presidente chileno aseguró que quiere “colaborar recíprocamente y tener intercambios en materia energética” con la Argentina y que por ese motivo está acompañado por el ministro de Energía, Claudio Huepe Minoletti. “Queremos volver a situar a Chile en América Latina y nuestra prioridad son nuestros países hermanos”, apuntó.

En cuanto a su relación personal con la Argentina, el mandatario chileno recordó que lo une “una profundad hermandad con el pueblo argentino, porque me crie en la Patagonia, y en la Patagonia no hay fronteras”, dijo, y despertó el disgusto en la oposición, que no tardó en manifestarse.

«En la Patagonia no hay fronteras» dijo Boric hoy en su visita oficial a la Argentina. Soy de la Patagonia y si, hay fronteras. Somos pueblos hermanos, integrados y con mucho por construir juntos, pero si hay fronteras y límites claros.@gabrielboric, respete a la Argentina. — Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) April 4, 2022

El diputado neuquino Francisco Sánchez, de Juntos por el Cambio, no fue ajeno a eso y utilizó su cuenta de Twitter para expresar: «En la Patagonia no hay fronteras, dijo Boric en su visita oficial a la Argentina. Soy de la Patagonia y sí, hay fronteras. Somos pueblos hermanos, integrados y con mucho por construir juntos, pero sí hay fronteras y límites claros. @gabrielboric, respete a la Argentina».

Luego, en otro tuit, Sánchez pidió: «El presidente Boric está en nuestro país, como argentino le pido que aclare la postura de su gobierno frente al indigenismo secesionista que pretende usurpar parte de nuestro país y pido al presidente Fernández que defienda firmemente nuestra soberanía en este encuentro bilateral».

Además, este martes por la tarde dio una entrevista a La derecha diario, donde aseguró que «el debate tiene connotaciones racistas» y explicó: «Por el hecho de suponer que por que uno tiene una determinada ascendencia puede reclamar derechos sobre propiedad de una u otra nación».

El vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, también expresó su preocupación a través de su cuenta de Twitter: “Rechazo profundamente la pretensión secesionista conocida como ‘Wallmapu’, que el gobierno chileno de Boric está legitimando. Se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno, como una nación pseudo-mapuche independiente”.

Comments

comments