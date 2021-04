Vizzotti confirmó que fue Ginés quien ordenó vacunar a Duhalde en su casa

La ministra de Salud también negó la existencia de un sistema de vacunación VIP; “Fue un día y le costó el cargo a un ex ministro”, dijo.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó por primera vez en público que su predecesor, Ginés González García, fue quien decidió vacunar al expresidente Eduardo Duhalde en su casa junto a su familia y colaboradores.

En una entrevista con el canal A24, reproducida por Infobae, la titular de la cartera de Salud insistió en que “no sabía” de los casos de “vacunación VIP” que involucró a las personas allegadas de González García y negó que se tratara de “una situación sistemática, en la que había gente que iba a recibir una vacuna todos los días en el Ministerio”.

“Vizzotti no sabía, ya lo dije todas las veces que me lo preguntaron. La gente puede creerlo o no creerlo. Creer es subjetivo”, sostuvo la ministra, al ser consultada por el panel del programa RM. “Fue un día, con diez personas que fueron al ministerio y le costó el cargo a Ginés González García. Esa situación del ‘vacunatorio VIP’ como espacio no existe”, ratificó.

A diferencia del resto de los vacunados de privilegio, la familia Duhalde -recordó Infobae- no tuvo que ir al Hospital Posadas, sino que las dosis llegaron vía «delivery» a su domicilio ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense.

Sin embargo, hasta el momento no había sido reconocido públicamente por ningún referente del Gabinete quién había tomado la resolución de inmunizar con la Sputnik V al expresidente, su esposa, sus hijas y un estrecho colaborador.

“El exministro definió la vacunación de un expresidente, uno puede estar de acuerdo o no”, reveló Vizzotti ante las preguntas de la periodista Romina Mangel.

-¿Lo decidió él?

-Eso sí, por supuesto.

-¿Lo decidió Ginés? ¿Vacunar a Duhalde en su casa?

-Por supuesto. La verdad es que yo no lo sabía.

